誰說景氣差！潮州春節市集一攤競標日租金破5萬元　創歷史新高

▲屏東縣潮州鎮春節市集27日釋出85個特區攤位競標，特一區、特二區租金，雙雙打破去年18萬元紀錄 。（圖／取自潮州鎮公所臉書）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣潮州鎮春節市集27日釋出85個特區攤位競標，結果特一區創下4天租金20多萬元紀錄；特二區也超過19萬元，雙雙打破去年18萬元紀錄，加上其他攤位，總計421攤位將為公所帶込超過642萬餘元收入，顯見潮州春節市集的搶手，但有消費者認為，租金會不會太高了。

鎮公所說，其他一般攤區登記預計於明年1月7日開放，其中將保留1/3個攤位、約112個給潮州級攤商，非在地攤商則有224個攤位可抽，去年有近3000位攤商搶百餘個位，由於特區租金飆新高，預計帶動明年抽籤的家數，屆時可望又盛況空前。

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潮州鎮春節市集擁有30餘年歷史，每年均吸大批消費者前來，因此非常搶手，攤商為了搶到好地點，高價搶進，致年年租金上漲。

鎮公所昨天釋出85個特區攤位競標，結果特一區4天租金達20萬2022元；特二區也要19萬3764元，等於一天租金近5萬元，雙雙打破去年的18萬元紀錄。

鎮公所指出，今年特區攤位從67個增加到85個，也吸引到75人參與投標，共收到615筆投標單，結果昨天出爐，特一區租金高達20萬餘、特二區也達19萬餘，從攤位到租金，每個項目都創下歷史新高。

公所計算，這次特區85個攤位的租金收入有508萬3426萬元，而一般區336個攤位、每個4000元租金則有134萬4000元，421個攤位 總租金收入有642萬7426元，和去年的536萬4411元相較，增加146萬1715萬元租金收入。

潮州鎮長周品全表示，春節市集的租金盈餘都用在社會福利政策，這次攤位租金收入再創新高，代表鎮民的生育補助等福利津貼更有保障。

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