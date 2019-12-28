「珍蜜11號」有如綠寶石　梁立定奪高樹蜜棗節評鑑冠軍

▲屏東縣高樹鄉公所28日在鄉公所前廣場舉辦高樹蜜棗節 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣高樹鄉公所28日上午9點在鄉公所前廣場舉辦高樹蜜棗節，除了蜜棗評鑑，還有農特產品推廣及水資源宣導活動，場面相當熱絡，經過評選，第一名梁立定，第二名蔡混池，第三名陳聖明，優勝分別鄭明輝、蔡世和、鄭李桂娥。

▲▼梁立定的冠軍蜜棗。

高樹鄉長王樹圍表示，在水源保護區孕育下，全鄉蜜棗面積近400公頃，佔全縣七成，鄉公所相當重視蜜棗產業，2015年出資105萬元向高雄區農改場買下技術轉移授權，協助鄉內農民免費種植新品種「珍蜜11號」，目前全鄉栽植面積已達100多公頃，「珍蜜11號」品質口感佳，盛產期在元宵節後，剛好接上傳統蜜棗產期尾聲，讓民眾過年後仍吃得到蜜棗，有效分散市場風險，增加高樹鄉農民收益。

他說，為拓展農產品銷售管道，舉辦蜜棗評鑑活動，邀請專家進行公平公正的評鑑，依外觀色澤、甜度、重量及口感等項目評分，評選結果第一名梁立定，第二名蔡混池，第三名陳聖明，優勝分別鄭明輝、蔡世和、鄭李桂娥。

而高樹因在水源保護區內，水質甘甜純淨無汙染，除蜜棗美味，還生產出鳳梨、木瓜、芭樂、火龍果、蓮霧、檸檬及芋頭等優質水果及農產品。

配合這項活動，還邀請鄉內社區及知名團隊帶來精彩表演，並穿插驚喜摸彩，只要到場的民眾都能參與摸彩，另有蜜棗開賣儀式、趣味闖關遊戲，相當熱鬧。



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