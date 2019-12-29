過年前幫媽媽大掃除　廚房清一半掉出「透明藍袋」…她細看嗨翻

▲幫媽媽大掃除，沒想到意外撿到一包透明袋子。（圖／翻攝「爆怨公社」）



網搜小組／柯振中報導

「幫老人家整理房子一定要看清楚！」一名女子29日表示，自己趁著年節前有空的時候，到母親家中打掃，沒想到掃著掃著發現了一包「透明袋子」，讓她嗨翻大喊，「還好我有仔細看！不然就給垃圾車載走了！」

這名女子在臉書社團「爆怨公社」中指出，自己趁著年節前替81歲的母親打掃廚房，沒想到意外發現一包錢，讓她相當興奮，「想也知道是她藏的」，也慶幸自己相當機伶，沒有跟著垃圾一起丟掉。

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▼掃除房撿到錢，讓女子相當興奮。（圖／翻攝「爆怨公社」）



她說到，「還好我有仔細看，不然就給垃圾車載走了」，同時也提醒，「幫老人整理房子一定要看清楚。」依據女子貼出的照片，這包透明袋子裡面裝了許多張1000元，仔細一數至少有9張，讓女子爽爽得到9000元。

網友看完後紛紛笑歪，「老人家都到處藏，藏到都忘記了」、「我也曾經藏到忘記…然後又不小心發現…感覺像撿到了一樣」、「 很多老人家有這習慣，聽過掃到快30萬現金的」、「自從發布這篇後，做子女的會爭相為母親打掃廚房」。

▼不少網友也分享類似經歷。（圖／翻攝「爆怨公社」）



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