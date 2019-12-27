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櫻花廚房設計競賽　崑大空設系榮獲空設組金獎、2項創意獎

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▲2019年第8屆「SAKURA AWARDS」校園整體廚房設計競賽，崑山科技大學空間設計系，勇奪空間設計組「金獎」殊榮，該校另拿下兩組創意獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲2019年第8屆「SAKURA AWARDS」校園整體廚房設計競賽，崑山科技大學空間設計系，勇奪空間設計組「金獎」殊榮，該校另拿下兩組創意獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2019年第8屆「SAKURA AWARDS」校園整體廚房設計競賽，崑山科技大學空間設計系許正傑助理教授指導學生盧浩璿、陳佾霆以「Two-sidedness-揉合廚房與城市的曖昧性」之作品，自全國377件中脫穎而出，勇奪空間設計組「金獎」殊榮，該校另拿下兩組創意獎。

這場備受業界及學界肯定的設計盛事，每年皆獲得各校系所熱烈迴響，今年設計作品投稿件數達377件，來自全國22所大專院校參與，從2012年舉辦至今已累計近3,000件優秀作品。為呼應台灣櫻花「享受智能 樂在生活」的品牌主張，今年以「改造心關係」作為設計構思主題，希望學生勇於展現不同的創意，將廚房空間、廚電設備等注入新的元素，讓廚房不只是廚房，而是成為家中成員情感交流的核心。

該競賽分為空間設計組及工業設計組，評審依據其主題創意、空間實用、美感表現以及作品完整度作為評分標準，在各參賽者發揮創意激烈的競爭下，崑大空設系許正傑助理教授指導學生盧浩璿、陳佾霆作品「Two-sidedness-揉合廚房與城市的曖昧性」榮獲空間設計組「金獎」，郭柔萱、李浿瑜的「高密度烏托邦」，以及由張博碩副教授指導學生李侑穎、陳鈺婷的「聚。和」，皆獲得創意獎。

崑大空設系張郁靂主任表示，系上鼓勵學生多參與國內外競賽，藉由參賽經驗將所學專業與創意來增長設計能量，讓學生在學校的設計操作不再只是作業，而是注入學生有前瞻性、創意性的深厚養分來源，也造就崑大空設系學生在國內外各大競賽中皆獲有卓越優異的設計獎項。

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