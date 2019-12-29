辯論會大爆走…韓國瑜臉書拉票：這是一場「熱呼呼民心與青筍筍民調」對決

▲2020總統大選電視辯論會。（圖／公視提供）



記者蔡文鈴／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜29日辯論會上「爆走」後，晚間又在臉書發文砲轟民進黨「抹紅」、「賣芒果乾」，強調自己在結論時非常激動，全是因為「恨鐵不成鋼」，而且這場大選是「熱呼呼民心與青筍筍民調的對決。」

韓國瑜表示，他在辯論會上花許多時間討論兩岸問題，因為有75%的民眾對於民進黨當前的兩岸政策感到不滿。如果真正熱愛中華民國，就不應該為了政治利益，而刻意造成兩岸的緊張和對立。

他認為，中華民國可以跟全世界交流，當然也必須和對岸互動，台灣要走向開放，而不是退回鎖國，蔡英文總統口口聲聲說要維持兩岸現況，但臉書上的貼文都在製造兩岸衝突，這正是蔡英文總統最大的一張芭樂票。

「民進黨赴中是交流？！國民黨赴中就是賣台？！」韓國瑜強調，他已經不只一次表述過立場，「我支持香港普選，我反對一國兩制，我堅持捍衛中華民國主權，非常清楚，沒有模糊空間」，請不要假裝沒聽到，或者是沒聽懂，一再對他的兩岸態度抹紅質疑。

針對重啟特偵組議題，韓國瑜也替前總統馬英九抱屈，批評這根本就是黑韓產業鏈以外的另一條「黑馬產業鏈」，是民進黨掩飾自己無能的擋箭牌。他說，馬總統是清廉正直的政治人物，民進黨利用馬總統人善心軟，欺騙百姓取得政權，卻有負台灣人民所託，還要將責任推給認真勤懇的馬總統，受限於辯論會上能談論的時間太少，他為馬總統抱不平，可以溫良恭儉，但是絕不能再讓。

韓國瑜表示，他之所以在最後結論時非常激動，「是因為我看到了台灣的問題，也感受到了人民的痛苦，我和大家一樣恨鐵不成鋼」，曾經如此快樂的台灣社會，燦爛的中華民國，為什麼我們的人民現在是一臉愁容？

「這是一場熱呼呼民心與青筍筍民調的對決。」韓國瑜說，我請各位閉上眼睛，好好問問過去、想想未來，2020的這張選票，我們不只是為台灣選出一個總統，更是為台灣選出20年的未來，所以請台灣人民問問自己，這幾年沒有過的開心？過的快樂？如果沒有，請為自己和您們的下一代，將神聖的一票投給我韓國瑜，給我一個機會，讓我們一起翻轉台灣，改變未來！

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