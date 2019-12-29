場內場外兩樣情！國瑜夜市慘陷泥濘　柏油路旁攤販卻忙到翻...他崩潰：差太多

記者李忠憲、鄧木卿、白珈陽、陳韻如／台中報導

國民黨總統候選人韓國瑜29日展開「國政領航 台灣赴強 韓國瑜大台中勝選晚會」，許多攤販也搶著進駐國瑜夜市搶商機。然而，今天天公不做美，國瑜夜市內滿是泥濘，讓人叫苦連天，其中一間虱目魚丸店，在場地內外各有一個攤子，謝姓老闆就表示，根本沒有願意踩著泥濘走進夜市，但場外的攤子卻是生意興隆，形成了場內場外兩樣情的畫面。

▲國瑜夜市攤販慘陷泥濘，民眾不願進入，攤販生意差。（圖／記者白珈陽攝）

據了解，「國瑜夜市」設有250個小吃攤位，大家都爭相進駐搶商機。然而，29日下起了整天的大雨，整片草地滿是積水，放眼望去有大片黃色泥水，濕滑不易行走，一名經營虱目魚丸店的謝姓老闆就表示，他在場內也設有一個攤位，而另一間則是在柏油路旁，但生意卻是差了10幾倍。謝老闆進一步解釋，因為下雨，根本沒有人願意踩著泥濘往夜市裡走，夜市裡所有攤販也都叫苦連天。

▲同一攤販，場內場外卻是天差地遠，老闆紛紛叫苦。（圖／記者白珈陽攝）

此外，還有不少攤販也紛紛直呼，「跟預想的情形差了十萬八千里」，更有攤販直言，「如果不是因場地泥濘，車子無法進場載走用具，早就閃人了」，顯見此次的晚會，讓不少攤販苦不堪言。

另外，更讓人頭痛的是，許多攤販生意不僅沒做到，就連車子停在場地內都因為下雨，而陷進泥濘，完全無法開出來，不過主辦單位也回應，等到晚會結束，將會調派拖吊車來協助脫困。

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