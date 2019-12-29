宋楚瑜笑馬團隊把韓國瑜當猴子耍　再嗆國民黨買辦

記者楊亞璇／台北報導

2020總統辯論會29日落幕，對於國民黨總統候選人韓國瑜沒有回答有關國民黨的問題，親民黨總統候選人宋楚瑜在會後記者會受訪時，語出驚人說「馬團隊把他（韓國瑜）當猴子耍」，但他最後決定把這句話刪掉，沒有在辯論會提到。

▲宋楚瑜出席2020總統大選電視辯論會。（圖／記者黃國霖攝）



宋楚瑜強調，他問的三個問題都是有高度的，是國家總統格局應該問的，比如說兩岸的定位，目前到大陸上去做的很多事情，他必須說，「相對的韓國瑜對於國民黨很多的事情⋯⋯本來他們要我講的話，我還沒有太過講出來，馬團隊把他當猴子耍」，但是全世界轉播這種事情，所以他就決定刪掉了，不要講這句話，因為格局不一樣。

宋楚瑜還說，剛講了貪瀆的問題，以及問了國民黨的事情，韓國瑜都沒有答覆。



對於宋楚瑜批評國民黨太多買辦階層到大陸騙吃騙喝，國民黨回擊毫無根據。宋楚瑜反嗆，要把這些東西拿出來，「我會的，將來會好好的，如果他們不知道的話，有個單位最知道，國台辦，請他們去問國台辦講得對不對，而且問所有台商，哪個樓是誰的，大家都知道」。

其他人也看了這些...

►蔡英文用主權牌反打韓國瑜：你不敢講「那個國家」 我來告訴你！

►「從來不抱女人」！ 韓國瑜澄清：我每天睡覺要念佛經的

►韓國瑜轟蘋果日報 宋楚瑜酸「不要學川普」：剛看了一個壞的例子

更多熱門新聞...

►韓國瑜嗆中央社「問題狹窄」：還在懷疑我會不會接受一國兩制？

►韓國瑜怒轟蘋果日報「腥風血雨」 要不要問我幾歲之前還是處男

►韓國瑜再轟三立少了良心：名字改成「兩立」我就接受採訪

►超越藍綠，就靠她了