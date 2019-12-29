吳清基加倍頒發獎學金　具體行動提攜台南子弟

▲吳林盡教育基金會2019年清寒獎助學金頒獎典禮，在新營區實踐堂舉辦，由前立法院長王金平等人頒發清寒獎學金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

吳林盡教育基金會2019年清寒獎助學金頒獎典禮於29日上午10時在新營區實踐堂舉辦，教育部前部長吳清基專程回到故鄉頒發清寒獎學金，他懷著感恩、感謝的心情回饋鄉親長久以來的疼惜，以具體行動來提攜更多的台南子弟。

本次共有111名學生獲獎，吳清基董事長除了恭喜獲獎學生外，也感謝提供獎學金的善心人士，包括前立法院院長王金平、前總統府資政黃正雄等人，現場除了獲獎學生及家長200餘人外，王金平還專程趕來頒發獎學金，分享這份喜悅，王金平致時表示，未來除了繼續提供獎學金鼓勵奮發向上的台南學子外，也允諾繼續爭取更多資源，嘉惠更多的台南清寒學生。

吳清基從事教育工作40餘年，他極力提倡振興學校，普及教育，他說教育是百年樹人的工作，「教育是最有利的個人投資」，為了達到教育機會均等，應由政府、社會提供資源，讓貧苦人家的子弟也能在教育的相同起跑點上與同儕競爭。

吳清基認為教育對個人、對社會都是非常重要，個人能安居樂業，社會能健全繁榮，完全是教育的力量。因此，他希望眾人手攜手，一起來重建教育環境，共同來打造培育下一代的「希望工程」，不分貧富貴賤都享有平等教育的權利，鼓勵清寒學子勤奮向學，以確保學業優秀的貧寒學子不會因經濟問題放棄學業。

為鼓勵家境清寒之學生安心向學，追求知識，「吳林盡教育基金會」特頒布獎助辦法，以獎助優秀清寒學子，因此凡學業平均成績達80分以上，綜合操行成績甲等以上，且設籍原台南縣滿1年之各級學校學生，孝行卓著、家境清寒，有明確證明者，由本會審查委員會依基金孳息多寡，決定擇優選出若干名發給獎學金。