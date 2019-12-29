全球僅存38隻！超珍貴「沙漠魚」魔鱂...竟遭醉漢嘔吐害死

▲ 生長在沙漠中的珍貴魚種「魔鱂」。（圖／翻攝自fws）

實習記者羅明輝／綜合報導

在美國內華達州（ Nevada）死亡谷（Death Valley）的「魔鬼洞」（Devils Hole）中，有一種名叫「魔鱂」（mojiang）的保育類動物，這種極其珍貴的魚類從多年前就一直安逸的棲息在這片沙漠中，後來卻因為有醉漢闖入，不小心嘔吐在牠們生活的池子中，導致原先數量就相當稀少的「魔鱂」只剩下38隻，面臨絕種危機。

綜合外媒報導，魔鱂是輻鰭魚綱鯉齒目鯉齒亞目鯉齒鱂科的其中一種，體長可達3公分，牠們分布在內華達州莫哈韋沙漠（Mojave Desert）中的「死亡谷國家公園」內。儘管當地相當炎熱，甚至一度創下全球最高溫度紀錄56.7度，不過這種魚類從冰河時期開始，就一直安穩的棲息在公園內一處名為「魔鬼洞」的隱密洞穴內，直到1930年才被人發現。

▲ 魔鱂魚為了適應日漸狹小的環境，才演化成不到3公分的小魚。（圖／翻攝自fws）

魔鱂生長在「魔鬼洞」洞口下方15公尺深的小溫泉池中，這座池子溫度維持在攝氏32到33度之間，一年有長達2個月的時間照不到陽光，溶氧量相當低，加上池子的空間日漸縮減，為了適應空間，魔鱂的身形只有3公分左右、腹鰭退化、繁殖數量變少。

這座池子對於其他生物而言，無疑是極為艱困的生存環境，但魔鱂卻能完美適應，也因此，不少科學家將牠們視為科學界的奇蹟。即便如此，隨著人類抽取地下水，魔鬼洞水位下降，魔鱂的處境開始變得岌岌可危，為了守護這種珍貴的魚類，研究團隊每年都會派人專程潛入池子中，觀察、紀錄牠們的生活情況。

▲ 研究團隊每年都會派人潛入水池，觀察魔鱂生活情況。（圖／翻攝自Death Valley National Park）

而就在2016年4月，3名遊客在喝醉後，持槍破壞了國家公園大門，就這樣誤闖入魔鬼洞的溫泉池內，他們在水中裸泳、隨意棄置垃圾，甚至嘔吐，嚴重破壞了魔鱂的生活環境。加上4、5月剛好是魔鱂的繁殖季節，3人的行為也害死了不少魚卵。

對此，生物學家提到，魔鱂的數量現在只剩下38隻左右，已經來到絕種邊緣，這讓他們感到非常擔憂。雖然他們嘗試透過人工培育進行繁殖，不過至今依然沒有成功。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！