更新／F/A-18E墜死亡谷！目擊者稱冒出「黑蕈狀雲」　天上有第2架F/A-18E盤旋

▲ 美國F/A-18E/F超級大黃蜂戰鬥機,改良自F/A-18C與D的更大型、更先進版本。(圖/翻攝自美國海軍官網)

實習記者許祐誠/綜合報導

美軍一架F/A-18E超級大黃蜂(Super Hornet)於當地時間31日上午10時,墜毀於死亡谷國家公園(Death Valley),事故原因仍在調查。不過,一名在現場的43歲男子卡賽爾(Aaron Cassell)表示,自己親眼目睹戰機墜毀全程,而且還冒出「巨大黑蕈狀雲」,當時至少6人受到波及,整個黃土路都佈滿戰機碎片。

根據《航空家》(Aviationist)報導,住在死亡谷底下渡假村的卡賽爾,向《航空家》記者透露,當時F/A-18E墜毀在景點「卡洛力之父」(Father Crowley Point)的停車場和「維思塔」(The Vista)一側的峽谷,現場戰機的殘骸大約散落有400公尺長,還包括戰機機鼻在內,而且地上還留有燒焦痕跡。

報導指出,卡賽爾是第一批發現「蕈狀雲」的爆料人之一。他說,當時路上至少有6人受傷,碎片也佈滿整個黃土路,當時戰機墜落的速度非常快,大約在上午9時30分和10分左右,冒出一塊「巨大、肥胖的蕈狀雲」。

卡賽爾說,當時天空有第2架F/A-18E在現場盤旋,直到救援直升機抵達後,才轉身離開。當時救難人員很快就關閉現場。

報導指出,臉書上現在都有一些未經證實的消息,內容分別提到「6名受輕傷的傷患」和「山坡上發生火災」,但美軍目前都尚未證實這些消息,僅確定F / A-18E在「中國湖」海軍航空武器站以東60英里處(約96公里)處墜毀。目前不知機上人員狀況,搜救團隊已經於上午10時抵達現場。

It's been more than 12 hours since a F/A 18E Super Hornet jet crashed in Death Valley, and the pilot is still missing.



The crash also injured seven park visitors...here's what we know so far about this horrible crash: pic.twitter.com/dfJCu7f6oR