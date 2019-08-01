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更新／F/A-18E墜死亡谷！目擊者稱冒出「黑蕈狀雲」　天上有第2架F/A-18E盤旋

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▲▼美國F/A-18E/F超級大黃蜂戰鬥機。（圖／翻攝自美國海軍官網）

▲ 美國F/A-18E/F超級大黃蜂戰鬥機，改良自F/A-18C與D的更大型、更先進版本。（圖／翻攝自美國海軍官網）

實習記者許祐誠／綜合報導

美軍一架F/A-18E超級大黃蜂（Super Hornet）於當地時間31日上午10時，墜毀於死亡谷國家公園（Death Valley），事故原因仍在調查。不過，一名在現場的43歲男子卡賽爾（Aaron Cassell）表示，自己親眼目睹戰機墜毀全程，而且還冒出「巨大黑蕈狀雲」，當時至少6人受到波及，整個黃土路都佈滿戰機碎片。

根據《航空家》（Aviationist）報導，住在死亡谷底下渡假村的卡賽爾，向《航空家》記者透露，當時F/A-18E墜毀在景點「卡洛力之父」（Father Crowley Point）的停車場和「維思塔」（The Vista）一側的峽谷，現場戰機的殘骸大約散落有400公尺長，還包括戰機機鼻在內，而且地上還留有燒焦痕跡。

報導指出，卡賽爾是第一批發現「蕈狀雲」的爆料人之一。他說，當時路上至少有6人受傷，碎片也佈滿整個黃土路，當時戰機墜落的速度非常快，大約在上午9時30分和10分左右，冒出一塊「巨大、肥胖的蕈狀雲」。

卡賽爾說，當時天空有第2架F/A-18E在現場盤旋，直到救援直升機抵達後，才轉身離開。當時救難人員很快就關閉現場。

報導指出，臉書上現在都有一些未經證實的消息，內容分別提到「6名受輕傷的傷患」和「山坡上發生火災」，但美軍目前都尚未證實這些消息，僅確定F / A-18E在「中國湖」海軍航空武器站以東60英里處（約96公里）處墜毀。目前不知機上人員狀況，搜救團隊已經於上午10時抵達現場。

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關鍵字：FA-18E,超級大黃蜂,Super Hornet,死亡谷,北美要聞,國際軍武

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