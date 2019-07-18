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美「神秘塗裝」F-117現身死亡谷！　旁F-15掛不明吊艙感應器

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國際中心／綜合報導

世界上首架隱形戰機F-117「夜鷹」戰機，已在2008年退役，但美國加州日前有一名攝影師在死亡谷（Death Valley ）拍攝到一架塗裝奇特的F-117，正由KC-135R空中加油機進行空中加油，旁邊還伴隨一架NASA的F-15戰機，戰機下方掛有一個不明吊艙式感應器，隨後全部戰機便向東前往內華達州的訓練場（NTTR），行動相當神秘。

根據雜誌《大眾機械》報導，這名業餘攝影師路易斯（Steve Lewis）11日在死亡谷拍下塗裝神祕的F-117，可以觀察到，這架F-117的塗裝和常規機型的消光黑不同，機身下側的頭部部分、頂部表面和機翼似乎都採用黑、白和灰色的「混合侵略者」塗裝，而黑色區域部分則畫了一個小型的F-117圖案。據悉，美國空軍常在假想敵中隊的戰機尾翼上改變塗裝，以改變視覺特徵。

▼ F-117在今年2月底被發現在死亡谷低空飛行，後方有2架F-16戰機在追逐。（圖／翻攝自臉書／Scramble Magazine，下同。）

▲▼ 匿蹤戰機F-117 「夜鷹」（F-117 Nighthawk。（圖／翻攝自臉書／Scramble Magazine）

報導指出，美國空軍的F-117近期時常進行許多秘密行動，像是今年2月就被拍到在同一區內低空飛行的戰機名稱為「黑暗騎士」（Dark Knights），標記顯示為內華達州的「托諾帕」試驗基地所屬。

據悉，F-117在2008年正式退役後，被保存於托諾帕試驗基地，被要求隨時保持在可回到現役的狀態下，這也代表退役的F-117都具有相當高的恢復飛行的能力，而且當時美國空軍表示，戰機都必須維持在30至120天內可重啟的狀態。

值得一提的是，F-117戰機過去也曾採用不同塗裝，其中第一架F-117戰機在飛行測驗階段時，曾採用不同塗裝試圖掩蔽戰機形狀，各種淺灰色塗裝也被採用過。

然而，美國空軍拒決回應F-117近期頻繁出現的原因，但報導指出，近期照片證實F-117不僅是保持在隨時可重啟的狀態，可能正在進行某些秘密實驗。至於F-15戰機吊掛的不明「吊艙式感應器」（podded sensor），則可能是為新型戰機的新式感應器進行測試的線索。

▼ F-117是美國空軍的一種匿蹤戰鬥攻擊機，也是世界上第一款完全以匿蹤技術設計的飛機。

▲▼ 匿蹤戰機F-117 「夜鷹」（F-117 Nighthawk。（圖／翻攝自臉書／Scramble Magazine）

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關鍵字：國際軍武,F-117,NASA,夜鷹戰機,加州,死亡谷,Death Valley

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