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吃飯吵架！73歲老公「水果刀捅死老婆」後悔...一身血大喊：殺人啦

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▲因為吃飯起口角，73老先生一氣竟把老婆殺了。（圖／翻攝自看看新聞，下同）

▲因為吃飯起口角，73老先生一氣竟把老婆殺了。（圖／翻攝自看看新聞，下同）

記者劉亭／綜合報導

大陸內蒙古一對老夫妻因為吃飯發生爭執，回家後竟演變成激烈衝突，最後73歲老先生拿水果刀捅死了老婆，原本想自殺，但後來決定投案，因此到窗戶旁大喊「殺人啦」。

根據《看看新聞》報導，內蒙古赤峰市紅山區公安分局指揮中心近日接獲市民通報，稱在紅山區一間住戶廚房窗戶看見一名老人家，不但對著窗外大喊「殺人啦」，身上更是一身的血。

警察到場後發現房門是鎖上的，聯絡消防員前來開鎖後，進入房間發現，一名老太太已倒在地上，沒有生命跡象，身上有多處刀傷；而老先生有生命跡象，因此先送到醫院急救。

▲因為吃飯起口角，73老先生一氣竟把老婆殺了。（圖／翻攝自看看新聞，下同）

民警王靖濤表示，當天在13時左右，樓上樓下住戶均聽到4樓住戶有這個打鬥，還有砰砰的聲音。加上老太太身上傷勢，懷疑案件是他殺。這時候老先生已恢復意識。

王姓老先生表示，當天和老婆在一間砂鍋店吃飯，與服務生發生口角，結果沒吃成飯，回家之後兩人持續為了這件事爭吵，兩人脾氣都不好，結果情況越演越烈，開始對罵和互推。

▲因為吃飯起口角，73老先生一氣竟把老婆殺了。（圖／翻攝自看看新聞，下同）

結果王老先生一時情急拿了水果刀捅傷了老婆，對方激烈反抗並不斷呼救，這時候他又繼續砍了多刀，直到老太太死亡為止。而殺害老伴之後，王老先生感到害怕不已，用刀割傷左手腕準備自殺。

當時王老先生流了很多血，準備和老太太一同死去，但是後來經過思考，畢竟殺人了，決定把事情經由公安機關依法處理，因此選擇從窗戶向外呼救，通過路人報警。現在老先生已經脫離生命危險，身體狀況已經恢復了。目前犯罪嫌疑人王某已被紅山區公安分局依法刑事拘留。

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