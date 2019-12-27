一巴掌秒招死神畫面曝！小王總鋪師拖她下車　悶殺人妻伴屍2天裝袋棄屍

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名吳姓廚師與人妻女友為了錢發生爭執，吳姓廚師一氣之下竟然將對方悶死伴屍2天後棄屍，人妻的丈夫報案協尋並於臉書發布消息請網友幫忙，吳姓廚師見紙包不住火，在棄屍10小時後自首。只是27日曝光的一段監視器畫面中，明顯與吳姓廚師第一時間自首內容不同，警方目前還在釐清相關案情，全案將依殺人罪移送。





▲吳姓廚師（左）與王姓人妻（右）不倫一年多，最後還是為錢引殺機。（圖／翻攝臉書）



43歲的王姓人妻多年前從大陸嫁來台灣，與42歲的王姓廚師同為團膳公司的同事，兩人不倫將近一年多，23日晚間王姓人妻夜不歸家引起丈夫報警協尋。

▲27日在曝光一段監視器畫面，吳男(紅圈)與王女(綠圈)兩人分明在23日晚間有見面，明顯與吳男說法不符合。（圖／記者陳凱力翻攝）



吳男說，王女多次跟他要錢，兩人原本相約24日晚上在新竹市吳男家約會，沒想到王女又開始向他討要20萬，他拒絕後卻被王女打了一巴掌，氣憤之下他才用電擊棒、棉被將她活活悶死。王女的遺體就放在吳男家中2天，期間他還外出辦事、買東西，26日凌晨5點多，吳男才將王女遺體以黑色垃圾袋包裹後載往竹東二重埔棄屍。

王女失蹤期間，她的丈夫幾乎每日到警局詢問「我老婆找到了嗎？」，也在臉書發尋人啟事獲得網友四處轉貼，吳男見紙包不住火，在棄屍10小時後向友人坦承「我殺人了」，朋友帶他找上新竹市市議員陳治雄尋求協助，陳治雄聽聞吳男殺人棄屍，當場下了一跳，二話不說馬上開車帶著吳男向新竹市警局投案。

▲王姓人妻的丈夫幾乎天天到警局詢問，還上臉書張貼尋妻啟示。（圖／翻攝臉書）

26日晚間6點多，在吳男的指認下順利找到王女遺體，警方通知王女丈夫前往殯儀館認屍，王夫全程不發一語，但他顫抖的雙腳一度癱軟，還是曝光了他遭受打擊的事實。

吳男雖然表示「24日才約見面」但事實上王女丈夫早在23日就報案失蹤尋人；27日再曝光一段監視器畫面，23日晚間，位於吳男家門口一樓，他站在車門旁與坐在副駕駛座的王女疑似發生爭執，兩人好似拉扯一般，將近2分多鐘後王女才被吳男半拖半攙扶的帶下車進屋，警方目前還在釐清相關案情，全案將依殺人罪移送。

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