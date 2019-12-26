20歲女扮蘿莉約男窒息式性愛　把人活活勒死報警稱：感覺很好

▲女子使用繩子進行窒息式性愛，結果把人勒死。（圖／示意圖／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

澳洲一名患有人格障礙的20歲女子，之前便常在網上搜尋「想要殺人來玩」的她，在約會網站結識一名男子後竟然真的下手，因為窒息式性愛不幸用繩子勒死對方，不過本案日前開庭時，法院最後決定裁判罪名較輕的過失殺人罪而非謀殺。

女子多爾休(Jamie Lee Dolheguy)因為童年曾遭受家暴，導致有人格障礙問題，自稱擁有可怕的惡魔性格，去年7月她在約會網站Plenty of Fish，結識男子拉索德(Maulin Rathod)，cosplay成蘿莉的她向對方提議進行危險的窒息式性愛，沒想到對方竟然接受，一開始便使用雙手、後來則改用更為激烈的繩子，最後導致對方死亡。

事發後多爾休主動報案，她告訴警方「感覺非常地好」，並詳細描述事發經過，自己當時是被「壞人格」給接管，「我提議後，他說他很樂意嘗試這個遊戲，我有說我的精神狀態其實不太穩定，並不是很安全，但他說他不怕。」

警方調查發現，事發前多爾休曾在網上搜尋「為了好玩今晚我要殺人」等類似字句，並且觀看了「如何殺人與逃脫謀殺的10個步驟」，懷疑她早有預謀。然而本案18日開庭時，律師以她的疾病作為辯護理由，「被告曾受到嚴重的傷害，使她的思覺陷入混亂，儘管她曾有類似的想法，但她並沒有真的想殺人，她不是兇手，只是一個陷入困境的女孩。」

陪審團最終同意辯護律師看法，再加上多爾休之前並沒有任何前科，最後改判罪刑較輕的過失殺人罪。多爾休明年4月將面臨量刑前聽證會，屆時法官將會正式決定她的刑期。

A Melbourne woman who enjoyed killing a perfect stranger called police immediately. She was scared her “bad side” would come out again.https://t.co/S53597rQL1 — news.com.au (@newscomauHQ) December 21, 2019

►我該答應女友嗎？

