20歲女扮蘿莉約男窒息式性愛　把人活活勒死報警稱：感覺很好

▲女子使用繩子進行窒息式性愛,結果把人勒死。(圖/示意圖/視覺中國)

記者李振慧/綜合報導

澳洲一名患有人格障礙的20歲女子,之前便常在網上搜尋「想要殺人來玩」的她,在約會網站結識一名男子後竟然真的下手,因為窒息式性愛不幸用繩子勒死對方,不過本案日前開庭時,法院最後決定裁判罪名較輕的過失殺人罪而非謀殺。

女子多爾休(Jamie Lee Dolheguy)因為童年曾遭受家暴,導致有人格障礙問題,自稱擁有可怕的惡魔性格,去年7月她在約會網站Plenty of Fish,結識男子拉索德(Maulin Rathod),cosplay成蘿莉的她向對方提議進行危險的窒息式性愛,沒想到對方竟然接受,一開始便使用雙手、後來則改用更為激烈的繩子,最後導致對方死亡。

事發後多爾休主動報案,她告訴警方「感覺非常地好」,並詳細描述事發經過,自己當時是被「壞人格」給接管,「我提議後,他說他很樂意嘗試這個遊戲,我有說我的精神狀態其實不太穩定,並不是很安全,但他說他不怕。」

警方調查發現,事發前多爾休曾在網上搜尋「為了好玩今晚我要殺人」等類似字句,並且觀看了「如何殺人與逃脫謀殺的10個步驟」,懷疑她早有預謀。然而本案18日開庭時,律師以她的疾病作為辯護理由,「被告曾受到嚴重的傷害,使她的思覺陷入混亂,儘管她曾有類似的想法,但她並沒有真的想殺人,她不是兇手,只是一個陷入困境的女孩。」

陪審團最終同意辯護律師看法,再加上多爾休之前並沒有任何前科,最後改判罪刑較輕的過失殺人罪。多爾休明年4月將面臨量刑前聽證會,屆時法官將會正式決定她的刑期。

A Melbourne woman who enjoyed killing a perfect stranger called police immediately. She was scared her “bad side” would come out again.https://t.co/S53597rQL1