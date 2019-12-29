陳玉珍首開直播「證明學歷是真的」：幫大家拿1000份雞排！盼網紅願賭服輸

▲陳玉珍首次開直播回應學歷一事，還拿出求學時期照片佐證。（圖／翻攝自陳玉珍臉書粉專）

記者朱世凱／綜合報導

金門一名網紅曾在臉書放話，如果陳玉珍能拿出碩士畢業證書，以及論文跟教育部學位認證書，他就免費請吃1000份雞排。國民黨立委陳玉珍得知消息後，除了召開記者會證明自己學歷，昨（29）日也首度開直播回應，自己忙於拜票所以未能及時出面澄清，但是擔心網路會有「三人成虎」的情況，只好再次證明了。

陳玉珍在直播中先是嘲諷說道，「幫大家尋找遺失的雞排！」隨後開始解釋自己的學經歷，「我從來沒有想過自己會被質疑，也很納悶，這有什麼好質疑？沒想到現在因為選舉關係被放大檢視，就連走在路上拜票，都會被民眾問學歷是真的嗎？我只好做這個直播，免得網路抹黑風氣越來越超過。」

據悉，陳玉珍自台灣大學中文系畢業；1996年考試獲公費全日制就讀北京大學法學院，專修國際經濟法；1997年因成績優異被挑選至日本進行「聯合培養」，隨後又獲獎學金赴日本九州大學就讀，並於1998年取得國際公法學碩士學位。2017年，陳玉珍又前往美國哈佛大學甘迺迪政府學院研修政府與公共政策。

▼陳玉珍說，她念書時常告訴自己，未來一定要回報金門。（圖／翻攝自陳玉珍臉書粉專）

不過金門網紅「神貓」楊銘達稍早又回應，「請陳玉珍委員拿證書到法院認證好嗎？如果俺神貓輸，就請2000份雞排，外加珍珠奶茶也可以，大家說好不好？」這番再加碼的發言讓網友傻眼，「可以願賭服輸嗎？」、「一開始的1000份都沒拿出來，現在又加碼，當大家傻子！」、「雖然我沒有支持陳玉珍的意願，不過人家都證明了，可以請你也說話算話嗎？」。

但神貓再度放話，陳玉珍不是說九州大學的碩士嗎？怎麼還是個修業證明書，而非卒業證明書？他還指自己向九州大學台北事務所求證，結果對方說，「修業證書只代表有修完學分，卒業才是畢業的意思。」

另外，陳玉珍也被網友翻出，先前曾因涉嫌作偽證，知法犯法遭判6個月有期徒刑。陳玉珍對此喊冤，認為這些都是網軍造謠，不懂為何一直被傳出負面消息，大家不是都想看候選人的政見嗎？結果現在選舉卻成了這樣，因此不想再對上述「抹黑」多做解釋。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下