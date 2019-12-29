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林靜儀竹縣陪掃街：吸毒販毒零容忍　鄭朝方靠美麗面膜收服　　

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▲林靜儀竹縣陪掃街：吸毒販毒零容忍　鄭朝方靠美麗面膜收服。（圖／記者陳凱力翻攝）　

▲女力戰將吳玉琴立委、林靜儀立委、婦女部蔡宛芬主任、客家部魏筠主任、田耕豪代表等合體新竹縣第二選區立法委員候選人鄭朝方向傳統市場菜藍族拉票尋求最大支持。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

選戰進入最後倒數階段，女力戰將吳玉琴立委、林靜儀立委、婦女部蔡宛芬主任、客家部魏筠主任、田耕豪代表等合體新竹縣第二選區立法委員候選人鄭朝方向傳統市場菜藍族拉票尋求最大支持，市場的鄉親朋友給他滿滿的支持與鼓勵，展現超高人氣，讓不少媽媽們高喊「鄭朝方加油！」、「鄭朝方凍蒜！」、「就4要鄭朝方」。

▲林靜儀竹縣陪掃街：吸毒販毒零容忍　鄭朝方靠美麗面膜收服。（圖／記者陳凱力翻攝）

「粉紅魔女」們展現親和力與熱情，陪同鄭朝方在竹北仁義市場拜票，並發送「新竹縣美麗日記」面膜，宣傳最關心的環境、教育等政策，並向新竹鄉親推薦最重視環境與孩子未來的鄭朝方，用最勁的女戰力呼籲新竹鄉親集中選票支持鄭朝方！許多鄉親收到面膜為之瘋狂，說要回家敷上美麗一下。

第三次到新竹縣力挺鄭朝方的林靜儀委員說，我一定要再一次強調，鄭朝方是方方面面都非常優秀的人才，對於醫療、教育、環境等議題都相當熟稔，也明白知道新竹縣民所需，在此更要呼籲我們新竹縣要全體拒絕毒品的危害，絕對不能接受認為販毒判太重的他黨候選人，自己本身是醫界從業人員，對於毒品危害有很深的感觸，不管是吸毒或是販毒我們都無法容忍，更遑論是認為販毒判太重，一定要為我們下一代選擇拒絕毒品的鄭朝方。

▲林靜儀竹縣陪掃街：吸毒販毒零容忍　鄭朝方靠美麗面膜收服。（圖／記者陳凱力翻攝）

吳玉琴立委也表示，鄭朝方非常認真努力，所以在較困難的選區已經看見轉機，鄭朝方長期默默為弱勢、長照、社福努力、付出，一定要把真正會做事的鄭朝方送進國會，也相信新竹縣鄉親會用選票來表示認同，對優秀認真的人給他最高度的支持。

婦女部蔡宛芬主任、客家部魏筠主任說，鄭朝方非常有創意的推出「新竹縣美麗日記」面膜，將環境政見巧妙的分為水潤肌、涵氧肌、逆齡肌等三大主題，並且運用「1+1+1面膜保養三大肌」來表述，讓我們跟髒空氣、汙染水、壞身體說Bye Bye，讓新竹縣逆齡成長又晶瑩透亮，將政見化繁為簡用淺顯易懂的政見也只有有清楚頭腦的鄭朝方做得到。

鄭朝方說，每次拜票都深刻感受到市場女力的熱情，對於選情更加有信心，雖然目前支持度、看好度及欣賞度持續領先，但選舉剩下不到幾日，仍不敢鬆懈，持續衝刺選情，並強調只要能為縣民謀福，再困難的事、自己都會努力做到最好，懇請大家給他機會前進立法院。

▲林靜儀竹縣陪掃街：吸毒販毒零容忍　鄭朝方靠美麗面膜收服。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲林靜儀竹縣陪掃街：吸毒販毒零容忍　鄭朝方靠美麗面膜收服。（圖／記者陳凱力翻攝）

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