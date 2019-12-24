龍婆2020年預言公開！亞洲進入「天災肆虐年400人將罹難」　歐洲被極端主義覆蓋

▲龍婆2020年預言公開，指脫歐後將會有巨大的歐洲經濟衝擊。（圖／翻攝自網路）

記者陳亭伃／綜合報導

2019年即將結束，2020年將會發生何事眾人都相當期待。保加利亞的盲眼預言家巴巴·萬加（Baba Vanga）（龍婆）雖已經去世23年，但在過世前所留下的預言，仍為後世人所好奇。近日在公布2020年預測，其中包括脫歐之後的經濟衝擊，以及歐洲受到極端主義攻擊，立刻在網路上引發廣大的討論。

根據英國《鏡報》報導，龍婆在85歲高齡去世，雖已過23年，但留下不少預言，其中準確度高達80％，例如「大浪將席捲海岸，人們將在水中消失」就被認為是2004年的南亞大海嘯；此外也命中「美國911攻擊事件」預言中寫下將會有2隻鐵鳥將擊中美國；IS崛起、英國脫歐同樣都在預言中成真。

對於2020年龍婆的預言公開後，同樣也震撼了不少神祕主義者。其中包括中國、日本、阿拉斯加、巴基斯坦都將出現大海嘯，地震也將對亞洲帶來衝擊，至少會有400人身亡、歐洲將面臨極端主義的入侵，化學武器之戰也將開打；英國在脫歐之後將會在幾個月內為歐洲帶來極大的經濟危機；俄羅斯將會有一顆巨大隕石墜落。

外界分析龍婆預言準確度有80～85％，雖有多個預言成真，但相對時間點與部分預言尚未成真，其中包括她曾預言俄羅斯總統將會遭到殺害，美國總統將會因病倒下、2010～2014年會爆發核戰等都沒有發生。此外龍婆預言僅口頭公開，並未有真實的版本可以考究，因此多半僅作參考、討論。