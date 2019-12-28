台灣水牛、菊姐重量級大咖站台　稱讚鄭寶清「內行且專業」

▲總統秘書長陳菊28日為桃園市第四選區立委候選人鄭寶清站台，盛讚鄭是內行且專業的好立委。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

2020大選進入最後倒數階段，民進黨主席卓榮泰、總統府祕書長陳菊與前行政院長游錫堃等大咖，28日為桃園市第四選區立委候選人鄭寶清站台，游錫堃與陳菊都盛讚鄭寶清是內行且專業立委，更是桃園「黃金鐵三角」，桃園是台灣民主聖地，籲請鄉親支持鄭寶清順利連任，讓桃園有更好發展。

鄭寶清28日上午在建國公園成立「護國保台大樹林競總成立大會」，包括前行政院長游錫堃、基隆市長林右昌、民進黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉、副秘書長林飛帆、總統府祕書長陳菊等大咖接力站台助選。

游錫堃指出，香港反送中迄今已消失6千多條性命，新疆更是消失百萬以上的人民，這就是中共殘暴對內壓迫，香港上一代守好民主自由，高唱回歸中國，才會讓這一代走上街頭反送中，台灣這一代一定要守護下一代民主自由，不要讓下一代像香港一樣。

▲前行政院長游錫堃為桃園市第四選區立委候選人鄭寶清站台，高呼凍蒜。（圖／記者沈繼昌翻攝）

游錫堃也推崇鄭寶清，立法院不能只有年輕人，鄭寶清擔任過2屆國大代表、3屆立委，更是管理學博士，不論黨外運動或輔助執政黨都很稱職，籲請桃園鄉親一定要支持鄭寶清送進國會，為桃園帶來建設。

陳菊則說，她是桃園人的好朋友，過去重要選舉與民主發展進程等重要關頭，都有桃園人參與，尤其是中壢事件，桃園人出面反抗不公不義，中壢事件後還有高雄美麗島事件等，台灣民主一戰拚過一戰，桃園人曾守護民主自由勇氣，也是台灣民主歷史發展最大的功臣。

陳菊力讚鄭寶清是優質立委，對桃園的建設發展了瞭若指掌，過去中央為在桃園爭取許多重大建設包含桃園鐵路地下化、捷運綠線、捷運三鶯線延伸段等，桃園的未來需要內行且專業的人才有辦法替桃園未來改變。

▲總統秘書長陳菊28日為桃園市第四選區立委候選人鄭寶清站台，為鄭高呼凍蒜。（圖／記者沈繼昌攝）

陳菊最後強調，國民黨主張一國兩制，包括黨主席、不分區第四名吳斯懷、總統候選人韓國瑜等人都不是站在台灣立場，籲請鄉親在關鍵時刻顧好蔡英文，堅持台灣主權與自由民主，顧好台灣自由民主與國家安全，讓台灣經濟轉型提升，剩下2週時間需要大家團結，讓鄭寶清跟蔡英文一起高票連任。

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