蔡易餘競總兒童樂園開張　陳其邁南下助拳！諷韓國瑜迪士尼跳票

▲▼ 陳其邁、蔡易餘玩直播宣布競選總部前兒童樂園元旦開張。(圖/讀者提供)

記者翁伊森/嘉義報導

行政院副院長陳其邁28日下午至嘉義縣,陪同民進黨海區立委蔡易餘戰車掃街,陳其邁抵達太保後援會,先和蔡易餘、太保市長黃榮利進行臉書直播,宣布明年元旦至1月10日將在朴子海區總部(朴子市三安路62號)前廣場,設立「4在哈囉兒童遊樂園」,提供大、小朋友免費玩樂。陳其邁表示,蔡易餘舉辦此活動很實際,高雄等迪士尼,等到現在都還沒有。

▲▼ 陳其邁隨後登上戰車陪蔡易餘街頭拜票。(圖/讀者提供)

陳其邁三度至嘉義縣,為蔡易餘拉抬聲勢,包括太保市長黃榮利、議員戴光宗、農會總幹事黃麗貞等地方民代和鄉親熱情歡迎,現場民眾高喊「陳其邁加油!蔡易餘凍蒜!」並不斷有支持者狂找陳其邁合照,展現超高人氣。

蔡易餘直播搭上電影星際大戰熱潮,打造「MAY THE 4TH BE WITH YOU願原力(四號)與你同在」直播背板,創意十足。蔡易餘指出,從明年元旦開始至1月10日,在蔡英文、蔡易餘海區朴子競選總部,設立「4在哈囉兒童遊樂園」,現場提供寶貝滑梯、迪士尼城堡,旋轉木馬、氣墊迷宮等,還有四個時段會有節目表演,非常適合爸爸媽媽帶著小朋友,歡迎大家來免費遊玩。

陳其邁說,蔡易餘本身是律師,台大法律系畢業,是個專業認真的委員,對爭取嘉義地方建設,更是不在話下,常常聽蔡易餘在關心農民、漁民的生活,讓人覺得甘心。

蔡易餘感謝副院長第三次來到嘉義縣幫忙助選,每次來都會帶來驚喜、快樂的好事情,直播結束後隨即在太保市戰車掃街拜票,他表示,有陳其邁副院長的加持,有信心可以選舉可以贏得最後勝利。

