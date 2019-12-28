蔡易餘競總兒童樂園開張　陳其邁南下助拳！諷韓國瑜迪士尼跳票

▲▼ 陳其邁、蔡易餘玩直播宣布競選總部前兒童樂園元旦開張。（圖／讀者提供）

記者翁伊森／嘉義報導

行政院副院長陳其邁28日下午至嘉義縣，陪同民進黨海區立委蔡易餘戰車掃街，陳其邁抵達太保後援會，先和蔡易餘、太保市長黃榮利進行臉書直播，宣布明年元旦至1月10日將在朴子海區總部(朴子市三安路62號)前廣場，設立「4在哈囉兒童遊樂園」，提供大、小朋友免費玩樂。陳其邁表示，蔡易餘舉辦此活動很實際，高雄等迪士尼，等到現在都還沒有。

▲▼ 陳其邁隨後登上戰車陪蔡易餘街頭拜票。（圖／讀者提供）

陳其邁三度至嘉義縣，為蔡易餘拉抬聲勢，包括太保市長黃榮利、議員戴光宗、農會總幹事黃麗貞等地方民代和鄉親熱情歡迎，現場民眾高喊「陳其邁加油！蔡易餘凍蒜！」並不斷有支持者狂找陳其邁合照，展現超高人氣。

蔡易餘直播搭上電影星際大戰熱潮，打造「MAY THE 4TH BE WITH YOU願原力（四號）與你同在」直播背板，創意十足。蔡易餘指出，從明年元旦開始至1月10日，在蔡英文、蔡易餘海區朴子競選總部，設立「4在哈囉兒童遊樂園」，現場提供寶貝滑梯、迪士尼城堡，旋轉木馬、氣墊迷宮等，還有四個時段會有節目表演，非常適合爸爸媽媽帶著小朋友，歡迎大家來免費遊玩。

陳其邁說，蔡易餘本身是律師，台大法律系畢業，是個專業認真的委員，對爭取嘉義地方建設，更是不在話下，常常聽蔡易餘在關心農民、漁民的生活，讓人覺得甘心。

蔡易餘感謝副院長第三次來到嘉義縣幫忙助選，每次來都會帶來驚喜、快樂的好事情，直播結束後隨即在太保市戰車掃街拜票，他表示，有陳其邁副院長的加持，有信心可以選舉可以贏得最後勝利。

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