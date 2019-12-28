澎湖立委選戰西嶼「3強鼎立」　退師畫地圖「阿嬤拜媽祖」

▲西嶼阿嬤拜媽祖。（圖／翻攝自Facebook／陳明宗）

記者馬叔安／綜合報導

本屆澎湖的立委選戰中，3名候選人都是來自澎湖西嶼鄉，近日澎湖的退休教師陳明宗發表了一張將西嶼鄉地圖畫成「西嶼阿嬤拜媽祖」的圖片，引發外界關注。陳明宗表示，「 看著敦厚樸實、慈祥和藹的西嶼阿嬤如此虔誠感恩，任重道遠再創新局的重責大任就讓我們放心地交給西嶼人吧！」

自這張圖片中，西嶼北部的小門嶼就像一名老太太的頭部，搭配其他島嶼的地形，宛如一名跪地祈禱的老婦，而連接西嶼和白沙鄉的跨海大橋，則就像是老婦手中的香柱，正面向東方祝禱。陳明宗在貼文中，把這張圖的意象和出身澎湖的著名慈善家「10元阿嬤」莊朱玉女，以及澎湖近日的大倉媽祖續建爭議相連結。

近日澎湖大倉媽祖文化園區於今年11月11日宣佈續建，這項建案在縣長賴峰偉當選時就曾許諾重啟，本月26日審議期間，縣議會議長劉陳昭玲表示，有意願續建媽祖文化園區，只是希望重新評估興建地址。面對反對聲浪，賴峰偉表示，他個人信奉「只要對的，就去做」的原則，重申自己「不能因為有大倉居民反對，就不去做」的立場。

▲澎湖縣立委候選人楊曜（左）、歐中慨（中）與呂應宏（右）。（圖／翻攝自Facebook／楊曜、歐中慨、呂應宏）

這次澎湖縣立委選戰中，3名候選人不僅都是澎湖在地人，而且都來自西嶼鄉，其中民進黨的楊曜和國民黨的歐中慨都是來自西嶼的合界村。

楊曜曾任民進黨澎湖縣黨部執行長，澎湖縣工業策進會總幹事、中小企業服務中心主任、議會第16、17屆議員，現任立法委員和民進黨澎湖縣黨部主任委員。歐中慨曾任第11、12、13、14、17、19屆澎湖縣議員，今年6月在黨內初選中勝出。呂應宏畢業於政治大學，曾任國立澎湖科技大學兼任講師，這次由喜樂島聯盟推薦參選。

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