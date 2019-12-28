衝聲量豁出去了！　柯文哲到高雄稱呼總統蔡英文是「部落共主」

▲柯文哲說民進黨不是分贓，是部落共治、部落協商 。（圖／記者翁進忠攝）

記者吳奕靖、翁進忠／高雄報導

2020總統大選第三場辯論會當中，國民黨候選人韓國瑜嘲諷民進黨候選人蔡英文是遭到「新潮流」架空，晚上由邱義仁當總統等言語，針對這一件事台北市長柯文哲說：「也沒那麼嚴重，只能說各位同胞再忍耐兩個禮拜選舉就結束了，這口水戰就沒有了」，不過柯文哲也提到民進黨是部落共治，蔡英文頂多只能算一個的部落共主，而且說分贓不如說是「派系妥協」。

柯文哲進一步解釋，民進黨是部落政治，除非是有遇到很強勢的黨主席，不然就是部落共治，充其量蔡英文也只是一個部落的共主而已，因為裡頭是派系林立，這跟國民黨有很大的不一樣，「在這種部落政治之下，除非遇到很強勢總統，像是以前的阿扁，不然都是一種妥協，說分贓就太難聽了，大概就是派系妥協，只能做到這樣，派系妥協比較接近事實」。

柯文哲也被問到自己的夫人陳佩琪在臉書提到「還不至於黑心到做出殺夫的行為，將自己手中的選票投給把先生往死裡打的網軍頭子！」，似乎跟母親表態要投給「蔡英文」，兩個人意見可能相左，一聽到這個問題，柯文哲先打趣：「她寫殺夫嗎？沒那麼嚴重吧」。

▲柯文哲說民進黨不是分贓，是部落共治、部落協商 。（圖／記者翁進忠攝）

柯文哲表示一個家庭裡面，夫妻也不見得會投同一個候選人，自己的母親個性比較「人人好」：「雖然民進黨打你，但是小英比較古意，都是旁邊的人在做壞事，不是小英的問題」，但是對陳珮琪來說，黑衣人假新聞事件都跟蔡英文無關、王世堅沒辦法可管：「每件事都沒辦法，不如選一個小孩來當總統就好了」，柯文哲強調兩個都有道理，他也相信兩個關係不會因此有影響，關係很好。



根據教育部重編《國語辭典修訂本》，部落的用詞和意義如下：



【部落】

注音 ㄅㄨˋ ㄌㄨㄛˋ

漢語拼音 bù luò

釋義

1 人民聚居的地方。

2 指以血緣為基礎的氏族系統、圖騰氏族，或指以地緣關係所形成親屬關係之村子，具有特定語言與文化。由親屬群體共同組成的祭祀團體，並以祖靈規範為家族和聚落的核心。社會制度為氏族世襲，有母系中心、父系中心、兩性平權或男性長子中心等形式。其政治、經濟與宗教職務採取任務編制分工合作，重視分擔與分享。集會所為部落的行政、教育中心。