館長深夜開吉！收到恐嚇信勒索15萬「準備好棺材」　律師赴偵查隊筆錄了

▲「館長」陳之漢收到恐嚇信件勒索15萬。（圖／翻攝自館長直播）

記者陳豐德、莊智勝／新北報導

網紅「館長」陳之漢27日驚爆收到一封恐嚇信，對方開口就向他勒索15萬元，還警告不得報警，「否則誰先死還不知道！」氣得館長開直播痛譙「亞鈴娘卡後！」隨後於27日深夜10時30分許委託律師至新莊偵查隊提告恐嚇，目前警方已經介入調查，將積極追查犯嫌到案說明。

館長27日在臉書粉專自曝收到一封恐嚇信，對方還糗連健身房名字都誤植成「亞歷山大」，聲稱見館長生意有聲有色、到處開分館，可見手頭上資金不少，「我以前跟過明晏，你也害他出了事，事情還沒完，一命還一命！」

信中內容指出，「江湖救急，知道你也不是小氣的人。我開口要得也不多，新台幣15萬元，化敵為友。實在是年關難過，請你在2020年1月10日前，將15萬元打入我提供帳號內，大家一切恩怨就算了。我在此警告你不得報警，否則誰先死還不知道。當日下午三點半前未見到帳，準備好棺材。」

館長收到恐嚇信後氣炸，直接在網路上公開信件全文，怒譙「我等等就報警，亞鈴娘卡後！」據《ETtoday新聞雲》側面了解，館長27日晚間10時30分許已經委由律師出面，前往新莊偵查隊製作筆錄，並提告恐嚇。目前警方已經著手展開偵辦，將揪出幕後犯嫌到案。

另一方面，民進黨新北市第3選區立委候選人余天也接獲恐嚇信函，勒索新台幣20萬元，余天27日下午已火速請助理前往三重分局報案，目前全案正在調查釐清中。

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▼館長在臉書曝光恐嚇信件全文。（圖／翻攝館長臉書）