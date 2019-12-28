韓國瑜拋「勞退政策」：開放自提3％退休金　名嘴聽完連哀4次：天哪

▲2020總統政見發表會，韓國瑜第二輪發言。（圖／中選會提供）

記者葉國吏／綜合報導

2020總統第三場政見會在27日結束，國民黨總統候選人韓國瑜在第二輪發言時再端牛肉，拋出「勞工自撥」，而政府也會相應拿出一樣比例一起存，此言一出引發討論，因為根據現行制度為「雇主每月提繳至少6%」，而勞工也可以自行決定是否提撥6%，就連媒體人周玉蔻也在臉書針對此事連喊4次「天哪」。

韓國瑜第二輪發言時表示，他發展科技產業同時也會成立庶民經濟服務團，透露當選後會保障無薪假勞工可以領到六成薪，另外也會讓青年朋友自提退休金3％，政府、資方各出3％，保障勞工退休生活。

不過民國94年施行的「勞工退休金條例」個人退休金專戶部分，載明「雇主應為適用勞基法之勞工（含本國籍、外籍配偶、陸港澳地區配偶、永久居留之外籍人士），按月提繳不低於其每月工資6％勞工退休金」、「勞工亦得在每月工資6％範圍內，個人自願另行提繳退休金，勞工個人自願提繳部分，得自當年度個人綜合所得總額中全數扣除。」

▲周玉蔻聽到韓國瑜的勞退政策連喊4次天哪。（圖／翻攝自Facebook／周玉蔻）

對此連名嘴周玉蔻也在臉書發文「天哪！韓總竟然不知現在就有勞退提撥制？！天哪 天哪 天哪」，批踢踢也有鄉民說「倒扣3%回去，資方比較爽」、「倒扣三趴哈哈哈」。