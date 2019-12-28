2020總統大選草包菜包之戰　韓總機對讀稿機！柯P：我是XX機

▲柯文哲笑看第三場總統電視辯論會：韓總機對讀稿機 。（圖／記者翁進忠攝）

記者吳奕靖、翁進忠／高雄報導

2020總統大選第三場電視辯論會當中，國民黨與民進黨雙方的候選人韓國瑜跟蔡英文彼此互酸：總機跟讀稿機，台北市長柯文哲被問到這件事的看法，柯文哲說這場選舉會被記下來是「草包、菜包之戰」，不過在這場辯論會之後，又會多了一個「韓總機對讀稿機」，看到最後有點搞笑，不過記者也問到柯文哲覺得自己是「什麼機」，柯文哲回：「智慧型手機」。

柯文哲看這第三場電視辯論會，表示到看到最後覺得有點搞笑，因為除了「草包、菜包之爭」，在這場辯論會之後，2020年總統大選又會被民眾說為「韓總機對讀稿機」，而記者也詢問柯文哲是「什麼機」，柯文哲說：「我希望我是智慧型手機，像是傳line，看新聞都可以用」，話一出口，大家當場就笑了。

▲柯文哲笑看第三場總統電視辯論會：「韓總機對讀稿機」 。（圖／記者翁進忠攝）

同時柯文哲也被問到是否會後悔未參加2020總統選舉，柯文哲表示自己是外科醫生，外科醫生最大的好處就是「從來不往後看」，因為前面都還有病人要處理，「人生是個單行道，後悔也沒有用，就勇往直前，往前看解決目前的問題，這比較實際一點」。