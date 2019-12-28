吳子嘉民調估票數：蔡英文得票不理想　突破關鍵「年輕人投票率」

▲吳子嘉預民調預估總統大選蔡英文的得票沒有很理想。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

記者林彥臣／綜合報導

2020總統大選民調封關日越來越接近，各家媒體也在近日陸續公布封關民調，《美麗島電子報》董事長吳子嘉在27日播出的新聞節目《關鍵時刻》公布民調並解估票，他認為蔡英文的得票沒有很理想，突破的關鍵還是在於年輕人的投票率。

主持人劉寶傑表示，美麗島（電子報）的封關民調出來了，民調的結果告訴大家，宋楚瑜上來了，韓國瑜還在那邊盤跌，之後還會有影響嗎？

吳子嘉指出，民調結果很清楚，宋楚瑜上來了，韓國瑜沒有動，蔡英文維持平盤，韓國瑜的蓋牌效應造成的最低點只到16.1%，之後就跳到21%，確實是有5%左右的韓粉呼應他的蓋牌。

吳子嘉表示，除了做支持度調查之外，還做了選票推估，今年的投票人數大概有1900多萬人，但是按照上一次總統大選的投票率66%來計算，現在推估蔡英文的得票區間，會落在680萬~713萬，蔡英文上一次大選得票689萬票，所以蔡英文這一次的票跟上一次差不多，這表示蔡英文的得票「並不是很理想」。

吳子嘉進一步分析，今年有118萬首投族，首投族都是年輕人，有6成以上是支持蔡英文，但是這一批人卻沒有反映在得票數的突破上，因為得票推估當中把「投票意願」也加入計算，年輕人投票意願很低，整體估算低於5成以下，所以估算結果就是680萬~713萬。

▲吳子嘉預民調韓國瑜的得票數，還比朱立倫高。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）



至於韓國瑜得票的部分，吳子嘉分析，韓國瑜估計會拿到419萬~449萬，上一次朱立倫拿到390萬票不到400萬，這證明什麼事情，「你不要看他在中山北路逛大街，我告訴你，他的票比朱立倫高！韓國瑜有沒有魅力！有魅力！不要小看他小子，好韓還是厲害！他那武大郎走路走出票來啦！」

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