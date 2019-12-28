替國民黨、民眾黨站台　郭台銘：我是跨黨派最大公約數

▲郭台銘和柯媽媽時替民眾黨候選人謝文卿站台。（圖／郭台銘辦公室提供）

記者徐政璿／台北報導

2020選戰倒數，鴻海創辦人郭台銘27日南下台中為民眾黨候選人謝文卿和國民黨的楊瓊瓔站台。郭台銘表示，自己雖退選但「袖手不旁觀」，是跨黨派的最大公約數，一定要打破民進黨獨大的獨裁暴力。

郭台銘表示，自己現在是跨黨派的「最大公約數」，各界有個共同信念，就是不能讓民進黨獨大，民進黨現在不僅有權力的傲慢，更已升級到權力的獨裁暴力，違反民主政治原則，因此中間力量的第三勢力一定要形成，不能再讓民進黨獨大。

郭台銘指出，自己集團旗下多個總經理都住在台中，每當回到家一摸桌面，就是一層煤灰，加上世界癌症權威、前台大校長楊泮池告訴他，台灣罹患肺癌人數不抽煙的竟比抽煙的多，因此煤炭發電確實是不理想的能源政策，絕對支持台中市長盧秀燕近期力抗中央的做法。

有趣的是，在輔選謝文卿的場合中，郭台銘在席間也對柯文哲的媽媽說抱歉。他表示，柯媽媽一直以來支持他選總統，但考慮自己母親高齡且患重病，必須考慮母親的身體狀況，因此後來沒有堅持參選。柯媽媽也表示理解，贊同郭台銘的決定。



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