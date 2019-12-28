專訪／未來4年讓中高齡者重回職場　賴香伶遺憾沒能看到最後

記者陳家祥／台北報導

有「工運女戰神」美名的賴香伶即將卸下台北市勞動局長身分，由於名列民眾黨不分區首席，未來篤定進入立法院。回顧過去在局長任內的施政，賴香伶表示，最驕傲的就是推動「職安卡」上路，連中央也仿傚推出「台灣職安卡」。至於最遺憾沒有完成的目標，則是銀髮勞動、中高齡勞參率提升不夠，本預計在新一任期能提升10％，如今則有待接手的後繼者努力。

賴香伶在接受《ETtoday新聞雲》專訪時，被問到什麼是最驕傲的政績？她拿出皮夾秀出自己的「職安卡」，不同於過去只是簡單護備一張，新發行的職安卡做得像是檢查證、更有質感，還結合悠遊卡功能，讓勞工習慣帶在身上，通勤、買東西都方便。

▲台北市勞動局長賴香伶專訪。（圖／記者李毓康攝）

賴香伶說，職安卡上面都有通過的證號，檢查員檢查的時候就可以出示，若沒有的話，資方負責人就要自費讓勞工受訓，違者可依違反職安法開罰3萬以上。而根據勞動局資料，2014年柯文哲上任，2015年職災死亡人數24人為近年新高，隨後大力推動職安卡政策後，2016年職災死亡人數隨即驟減到12人，成效卓越。

「第一個4年將施政目標放在改善職安、勞動環境、保障勞工安全為主。」賴香伶表示，大力推行職安卡、輔以大量的勞動檢查作業，確實有收到成效。至於下一個4年，目標則是放在改善職場的性別平等問題，提升職場的平權意識、進一步提升女性的勞參率，另外還有銀髮就業的議題。

賴香伶說，台灣預計在2026年邁入超高齡社會，影響的不只是長照，整體勞動環境也會改變。檢視目前的勞動力，不少屆齡退休者仍有工作的能力，未來面臨超高齡社會的挑戰，目前台灣的外籍勞工有高達70萬人，不可能再一味依賴外籍勞工來填補勞動力的缺口。

「銀髮就業是我2019到2022本來就希望提升的，特別是中高齡，我是設定要勞參率再提高10％，那是非常非常難的。」賴香伶解釋，2026年超高齡社會到來，不靠年齡介於真正退休到還有能力工作的中高齡者，台灣勞動力會有蠻大的缺口。

賴香伶指出，台灣現在有70萬的外籍移工，一半都投入照服產業，高齡化社會代表台灣照服的需求更大，不太可能繼續靠引進外籍移工的方式來解決，所以還是要調整跟長照有關的人力配置，「譬如說有一些不是很超高齡的人，我們政府要努力請他們再回到職場」。

賴香伶說，要達到找回中高齡就業人口從業，位居第一線的地方政府責任重大，先把訊息、跟關心建立操作出來，然後企業的職場年齡歧視也要去除，同時讓工作機會的開展更多元，這都難以透過法令介入，「原來如果再4年還能努力的話，我相信我們的團隊可以在開創出不一樣的作法」。