　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

估國民黨選情慘烈！黃創夏：黨中央將「完全解體，諸侯自立」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲韓國瑜於電視政見發表會後聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲黃創夏認為，大選後國民黨黨中央將面對完全解體。（圖／記者林敬旻攝）

記者錢玉紘／綜合報導

資深媒體人黃創夏認為在臉書上PO文分析，國民黨在明年大選過後，黨中央將會「完全解體」，地方立委和縣市長靠著自己深耕，根本不需要「無用的黨中央」。他認為，最大的過錯是吳敦義的私心和韓國瑜的野心胡搞瞎搞。

黃創夏PO文在臉書並投稿於《今日新聞Nownews》專欄，他指出，日前彰化縣長王惠美自稱「贏韓國瑜、柯P，還贏了這直轄市」，這也預告了大選之後，國民黨黨中央即將面對的「完全解體，諸侯自立」的既定宿命。他認為，國民黨幾乎已經確定戰況慘烈，倖存的立法委員當選人以及縣市長接下來根本「不必在乎那個一點用都沒有的國民黨黨中央」

黃創夏認為，國民黨要錢沒錢、要人沒人，縣市長和當選立委靠自己深耕就可以當選，自然不需要黨中央，「至於韓國瑜的下場，坦白說：只剩下悲涼、孤獨地去走完最後『罷免』已經啟動之窮途末路的六個月了」，而吳敦義即便不辭黨主席，也會變成空頭司令無人理。

最後他提到，只要韓國瑜的票數超過朱立倫在2016年的381萬票，朱立倫也很難班師回朝。這一年來，「國民黨人個個鄉愿，任由吳敦義的私心和韓國瑜的野心胡搞瞎搞」，只能看著百年大黨「日暮西山」。

ET快訊
律師1點說破陳綺貞！女神淪小三辯「不知情」：為時已晚
韓國瑜2猛藥狂打蔡英文　黃暐瀚揭逆轉關鍵：可能成大選破口
北投出租套房疑遭縱火「1女燒成焦屍」　深夜碰一聲！可疑男逃逸
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

估國民黨選情慘烈！黃創夏：黨中央將「完全解體，諸侯自立」

專訪／10年前草率修勞基法　賴香伶：「這規定」讓變形工時汙名化

韓國瑜拋「勞退政策」：開放自提3％退休金　名嘴聽完連哀4次：天哪

專訪／「街頭抗爭+行政歷練」新品種　賴香伶為改善勞權進國會拚

政見會金句整理！「讀稿機」對戰「總機」、政治奇才嗆豬八戒吃國家

專訪／叛逆女兒成工運戰神　賴香伶踏上勞權路一走25年

圖／一張圖看新潮流包圍蔡英文　韓國瑜：只有金權鬥爭忘記人民辛苦

「韓國瑜50萬票小勝」　學者預測「一個前提下」蔡英文可能無法連任

吳子嘉民調估票數：蔡英文得票不理想　突破關鍵「年輕人投票率」

韓國瑜下2猛藥狂打蔡英文　黃暐瀚揭「逆轉關鍵」：可能成大選破口

小黃運將伸鹹豬手騷擾「狂摸腿」 女乘客機警蒐證：他摸一整路...

我叫韓國瑜！百年難得的政治奇才　「豬八戒」架空蔡英文...國家被吃掉

勇消冒千度高溫搶救工廠大火！議長現場飆罵指揮官...網友怒轟

控藍營造謠！呱吉嗆：網路我專家 「再鬧把你們網軍老家抄出來」

不把市政當回事！3萬連署書送出 王淺秋嗆：罷韓連署偷跑不合法

電眼正妹棄鴻海高薪轉戰調查局！她低調求學...爸「超硬背景」曝光

5柴乖乖坐好看戲主人「冰桶挑戰」水一落下...集體嚇爛逃跑：幹嘛啦

阿信「小學就在聽」周華健：你留級賴我？　忘了唱《花心》提醒「跟五月天鼓手個性有關」XD

霍思燕自爆老公7年前肉麻話告白！　杜江傻眼：老底兒都扒光了

SuperMami超級媽咪-禮物包裝小妙招！讓禮物質感大加分

估國民黨選情慘烈！黃創夏：黨中央將「完全解體，諸侯自立」

專訪／10年前草率修勞基法　賴香伶：「這規定」讓變形工時汙名化

韓國瑜拋「勞退政策」：開放自提3％退休金　名嘴聽完連哀4次：天哪

專訪／「街頭抗爭+行政歷練」新品種　賴香伶為改善勞權進國會拚

政見會金句整理！「讀稿機」對戰「總機」、政治奇才嗆豬八戒吃國家

專訪／叛逆女兒成工運戰神　賴香伶踏上勞權路一走25年

圖／一張圖看新潮流包圍蔡英文　韓國瑜：只有金權鬥爭忘記人民辛苦

「韓國瑜50萬票小勝」　學者預測「一個前提下」蔡英文可能無法連任

吳子嘉民調估票數：蔡英文得票不理想　突破關鍵「年輕人投票率」

韓國瑜下2猛藥狂打蔡英文　黃暐瀚揭「逆轉關鍵」：可能成大選破口

年收16億「搭經濟艙吃泡麵」被拍！　本尊是「電影大咖」真相照曝…網狂讚：真男神

估國民黨選情慘烈！黃創夏：黨中央將「完全解體，諸侯自立」

人妻獨自開房被打槍…拉男同事「摩鐵陪睡」下場糗　旅館業禁忌曝光

專訪／10年前草率修勞基法　賴香伶：「這規定」讓變形工時汙名化

韓國瑜拋「勞退政策」：開放自提3％退休金　名嘴聽完連哀4次：天哪

來不及阻止高以翔出事！　陳偉霆「神隱1個月」爆失眠…揪心近況曝

專訪／「街頭抗爭+行政歷練」新品種　賴香伶為改善勞權進國會拚

政見會金句整理！「讀稿機」對戰「總機」、政治奇才嗆豬八戒吃國家

小賈斯汀自白：我犯的錯、我經歷過的一切　宣佈1月「睽違4年」正式回歸

專訪／叛逆女兒成工運戰神　賴香伶踏上勞權路一走25年

媽狂掀被子叫醒「賴床柴」 汪氣噗噗拉回去：別吵我！

政治熱門新聞

韓國瑜下猛藥打蔡　黃暐瀚揭逆轉關鍵

他分析：民進黨害怕的韓國瑜回來了

打敗高嘉瑜吳怡農！大韓黑奪網路聲量雙冠王

吳子嘉民調結果「蔡英文得票不理想」

韓國瑜12金句連發！自稱「百年難得一見政治奇才」

學者預測「一個前提下」：韓國瑜可50萬票小勝

全文／蔡英文狂轟：韓總機633、推販毒立委

圖／韓國瑜盤點新潮流害台灣陷四大危機

韓國瑜3場政見會5大政策亮點一次看

台中邱厝里成選情「章魚哥」

【全文】知識藍歸隊！前閣揆千字聲明挺韓國瑜

韓國瑜跟隨扈逛林森北路　王定宇驚呼

政見會／韓國瑜：當選後推千億庶民經濟

蔡英文嗆韓國瑜：選總統不是選總機！你的分機號碼叫633

更多熱門

相關新聞

政見會金句整理！讀稿機對戰總機

政見會金句整理！讀稿機對戰總機

2020總統大選壓軸場的電視政見發表會於27日晚間落幕，總統蔡英文聚焦內政以及未來政見，而國民黨候選人韓國瑜嗆蔡英文被民進黨派系新潮流架空，更自稱是「百年難得一件政治奇才」，親民黨宋楚瑜則是換上藍色博士服，稱自己的重點是「只做一任、撥亂反正」。

韓國瑜下猛藥打蔡　黃暐瀚揭逆轉關鍵

韓國瑜下猛藥打蔡　黃暐瀚揭逆轉關鍵

選戰倒數！郭台銘替國民黨、民眾黨站台

選戰倒數！郭台銘替國民黨、民眾黨站台

政見會談蕉農眼眶泛紅　宋楚瑜：感同身受

政見會談蕉農眼眶泛紅　宋楚瑜：感同身受

政見會／宋楚瑜轟反滲透法斷農民財路

政見會／宋楚瑜轟反滲透法斷農民財路

關鍵字：

2020總統大選黃創夏國民黨

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

網爆「彭于晏張鈞甯台北結婚」！工作室跳出秒回

高以翔過世滿1個月…女友心碎首發聲！

浪汪躺床墊斷氣　她要裝箱秒嚇傻

吳宗憲直播「《玩很大》出大事了」！

全球百大帥哥美女瘋傳！子瑜跌到第15名

分手妹遇雞排店老闆…一個暖舉淚崩！

陳綺貞變小三！正宮暴怒：我一定告到底

寶媽3度罹癌「骨灰罐都選好了」：我在享受剩餘人生

泰救援洞穴少年　又有第2人去世

獨／鄭亞確定下車「掰了2年《女兵》」

媽從9樓屋頂推下2稚子　跟著跳下

學生分類「五彩巧克力米」　萬人朝聖讚爆

韓國瑜下猛藥打蔡　黃暐瀚揭逆轉關鍵

買肉變挑女婿！他打量完拉耳回家

陳綺貞淪小三「不知情」　律師說話了

更多

最夯影音

更多
小黃運將伸鹹豬手騷擾「狂摸腿」 女乘客機警蒐證：他摸一整路...

小黃運將伸鹹豬手騷擾「狂摸腿」 女乘客機警蒐證：他摸一整路...
我叫韓國瑜！百年難得的政治奇才　「豬八戒」架空蔡英文...國家被吃掉

我叫韓國瑜！百年難得的政治奇才　「豬八戒」架空蔡英文...國家被吃掉

勇消冒千度高溫搶救工廠大火！議長現場飆罵指揮官...網友怒轟

勇消冒千度高溫搶救工廠大火！議長現場飆罵指揮官...網友怒轟

控藍營造謠！呱吉嗆：網路我專家 「再鬧把你們網軍老家抄出來」

控藍營造謠！呱吉嗆：網路我專家 「再鬧把你們網軍老家抄出來」

不把市政當回事！3萬連署書送出 王淺秋嗆：罷韓連署偷跑不合法

不把市政當回事！3萬連署書送出 王淺秋嗆：罷韓連署偷跑不合法

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面