估國民黨選情慘烈！黃創夏：黨中央將「完全解體，諸侯自立」

▲黃創夏認為，大選後國民黨黨中央將面對完全解體。（圖／記者林敬旻攝）

記者錢玉紘／綜合報導

資深媒體人黃創夏認為在臉書上PO文分析，國民黨在明年大選過後，黨中央將會「完全解體」，地方立委和縣市長靠著自己深耕，根本不需要「無用的黨中央」。他認為，最大的過錯是吳敦義的私心和韓國瑜的野心胡搞瞎搞。

黃創夏PO文在臉書並投稿於《今日新聞Nownews》專欄，他指出，日前彰化縣長王惠美自稱「贏韓國瑜、柯P，還贏了這直轄市」，這也預告了大選之後，國民黨黨中央即將面對的「完全解體，諸侯自立」的既定宿命。他認為，國民黨幾乎已經確定戰況慘烈，倖存的立法委員當選人以及縣市長接下來根本「不必在乎那個一點用都沒有的國民黨黨中央」

黃創夏認為，國民黨要錢沒錢、要人沒人，縣市長和當選立委靠自己深耕就可以當選，自然不需要黨中央，「至於韓國瑜的下場，坦白說：只剩下悲涼、孤獨地去走完最後『罷免』已經啟動之窮途末路的六個月了」，而吳敦義即便不辭黨主席，也會變成空頭司令無人理。

最後他提到，只要韓國瑜的票數超過朱立倫在2016年的381萬票，朱立倫也很難班師回朝。這一年來，「國民黨人個個鄉愿，任由吳敦義的私心和韓國瑜的野心胡搞瞎搞」，只能看著百年大黨「日暮西山」。