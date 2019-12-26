黃偉哲視察「岸內糖廠影視基地」　盼為台南影視產業發展開啟新契機

▲台南市長黃偉哲等人，視察「岸內糖廠影視基地」，盼為台南影視產業發展開啟新契機。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為瞭解由台南市政府與中央合作的首座影視基地「岸內糖廠影視基地」籌辦情形，台南市長黃偉哲、公廣集團陳郁秀董事長、文化局長葉澤山、議員蔡育輝、李宗翰、鹽水區呂煌男區長及在地里長等，26日特別一同前往視察，基地內首波硬體建設，包括仿清代漢人市街場景及劇組行政辦公大樓，都搶先曝光。

市長黃偉哲表示，期盼藉開發「岸內糖廠影視基地」創造三贏的局面，包括公視取得需要的戲劇佈景、台南增加熱門觀光景點、台糖的岸內糖廠也得以活化…等。除此之外，基地亦具有文化、觀光、教育的意義，片場對於歷史場景的重現有相當多的考究與著墨，未來開放後相信可以帶動地方文化觀光的發展，也讓年輕一代多了解鹽水過去的風土人情。

文化局表示，位於鹽水區市中心的「岸內糖廠影視基地」，為百年製糖工廠遺址，緊鄰橋南老街、月津港等熱門景點，全區約33公頃，107年由市府與文化部攜手合作，投入2.4億元經費，打造中央與地方合作的首座影視基地。

「岸內糖廠影視基地」依功能規劃3個區域，分別為時代場景區、影視製作服務區及文化體驗服務區；時代場景區主要為影視拍攝場域，搭建可供劇組重複使用的實景，如「清代漢人市街」、「日治時期街景」、「民國大稻埕街區」等；影視製作服務區以提供專業拍片技術、設備協助，扶植影視製作為發展主軸，設有後製區、道具工作坊、器材庫房等；文化體驗服務區規劃電影院、體驗館、藝文教育展演空間、文創商店、主題餐廳、旅店等特色空間，未來可辦理展演、講座、特映會等影視推廣活動。

文化局指出，現行基地內預計先搭建2至3個歷史時代場景區，目前由台南市政府出資搭建的19世紀漢人市街場景已近完工。該場景參考《臺灣府志》等史料所描繪的臺灣府樣貌，並參酌部分老照片內所保存的街廓形貌，搭建街坊、城牆、城門、閩南式建築、市集等，近期內將由台北創造電影有限公司進場拍攝。

此外，基地內一棟原屬台糖公司的行政辦公大樓，目前已完成重新粉刷、水電線裝設、洗手間裝修、冷氣增設等基礎修繕作業，未來將提供給申請協拍的劇組作為臨時行政空間、休息室、會議室及倉儲所。

岸內糖廠影視基地預計於2021年正式對外開放，基地除提供專業拍攝製作服務外，也將與南部大專院校合作，提供學子實習觀摩機會，並輔以文化觀光，串聯周邊聚落景點，藉由深度旅遊等方式帶動周邊效益及產業發展，達到資源共享及地方發展的目標。

為符合現今拍攝需求及趨勢脈動，岸內糖廠影視基地未來將徵求專業營運團隊經營，期能串聯影視開發製作及在地資源，積極推廣活絡區域周邊聚落的發展，帶動地方產業加值升級。未來基地也將透過軟硬體服務設施及影視藝文活動，整體提升社會對於影視文化的了解及參與，並兼顧影視業者及一般社會大眾的需求，推動台灣影視產業邁向更成熟的發展。