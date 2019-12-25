耶誕美夢成真！聽友募集愛心樂器、烹具贈弱勢童共度溫馨佳節

▲KISS RADIO舉辦社會關懷公益活動，為孩童募集樂器、烹飪器材與設備。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

KISS RADIO 開台二十多年來，每年都在溫馨十二月舉辦社會關懷公益活動，今年與長期關懷的高雄華遠兒童服務中心合作，舉辦「耶誕有愛 美夢成真 KISS 與你愛藝起」，為孩童募集樂器、烹飪器材與設備。25日下午在鼓山國小舉行捐贈儀式，並邀請新世代嘻哈饒舌廠牌—影子計劃SHADOW PROJECT 擔任愛心大使，與小朋友們一起歡唱耶誕歌曲，並贈送耶誕禮物，度過溫馨的耶誕佳節。

▲KISS RADIO袁韻媫董事長和愛心大使「影子計畫」成員捐贈善款給華遠兒童服務中心。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄華遠兒童服務中心的小朋友來自弱勢家庭，在課餘對音樂、烹飪有興趣，卻沒有適合的器材供他們學習、使用，為了幫助他們發展興趣，進而習得一技之長，KISS RADIO號召聽眾發揮愛的力量，活動進行短短十天，就募集到華遠小朋友需要的樂器和烹飪用品，如：電子琴、電鍋、烤箱、吉他等等。除了總價值超過11萬元的捐贈品項，另外還有收到愛心捐款19萬元。贊助單位「影子計劃」不但出錢還出力，即使《過熱》專輯宣傳行程滿檔，25日還是抽空共襄盛舉，化身嘻哈耶誕老人，為小朋友表演耶誕歌曲。

▲愛心大使影子計畫成員勉勵孩子多發展自己的一技之長，來突破原生家庭的限制。（圖／記者許宥孺翻攝）

KISS RADIO 大眾廣播董事長袁韻媫表示，企業發展取之社會，用之社會，本次愛心捐贈活動KISS RADIO 搭起了一座橋梁，是聽眾朋友與受關懷孩童間的橋樑、更是一座愛與關懷的橋樑，希望更多企業界與民眾能夠憑一己之力，讓社會上每一個角落都能感受到源源不絕的愛心，讓寒冬處處充滿溫暖與希望。

▲袁韻婕董事長勉勵孩子要愛物惜物。（圖／記者許宥孺翻攝）

KISS 愛心大使影子計劃SHADOW PROJECT 表示：「耶誕禮物不只是物質上的滿足，更代表著愛與希望。這次募集愛心樂器、烹飪器材贈予華遠兒童服務中心，讓弱勢孩子多接觸不同的領域，開闊視野，提升他們的個人內涵，未來他們才有更多機會突破原生家庭帶來的限制。」

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