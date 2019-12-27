佛光山屏東+潮州佛光講堂　分送臘八粥…法喜充滿平安又健康

▲屏東佛光講堂27日上午出動大批義工分送臘八粥到屏東市公所，讓員工們吃了健康又平安 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

佛光山屏東佛光講堂及潮州講堂東港分會為讓轄內機關、學校吃到2020年的臘八粥，27日上午出動大批義工分送臘八粥到屏東市公所及東港鎮醫院等單位，讓大家吃了都健康、平安。

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▲永嚴法師致贈市長林恊松2020年墨寶「行道天下、福滿人間」。

屏東佛光講堂每年臘八前，都要準備超過10萬杯以上的臘八粥，分送給各機關團體與鄉親、信眾品嚐，讓大家同霑吉祥、法喜，人人平安、健康又快樂。

由於2019年的臘八是今年1月10日，2020年的臘八是明年的元月2日，所以屏東佛光講堂提早分贈臘八粥。上午9時屏東佛光講堂監寺永嚴法師由師兄師姊陪同，將臘八粥運送至市公所。

永嚴法師表示，農曆12月初8日，是釋迦牟尼佛在菩提樹下證悟成佛的節日，又稱「法寶節」。製作臘八粥則是仿牧羊女供乳糜典故，以米及果品、五穀煮臘八粥供佛饗眾，祈求平安、吉祥。

市長林恊松表示，佛陀紀念館舉辦的「世界神明聯誼會」，他都有參加，不論任何宗教都是勸人慈悲行善，所以非常歡迎未來也能和屏東佛光講堂合作辦理各項活動，讓善念在我們的社會發揚光大。

▲▼潮州講堂東港分會一早在朝隆宮烹煮臘八粥、排隊人潮。



他說，他近兩年每到臘八都會在厚生里東隆宮親自和志工們一起煮臘八粥分送民眾享用。臘八粥有宗教也有民俗上的解釋，但不外都是在歲末年終藉此表達關懷溫馨送暖，是分享也是祝福。

▲▼潮州講堂妙聞法師致贈「行道天下、福滿人間」墨寶及臘八粥給朝隆宮、東隆宮。

對於一大早就收到臘八粥，公所員工個個開心不已，有員工開心表示，今年年初有吃到臘八粥，年尾再吃到臘八粥，年頭年尾都有得吃，顯然今年是個豐年，來年更會是個吉祥年。

▲▼妙聞法師與東港分會長、鄭雪惠、督導林華珠、王政鎮合影、分送臘八粥給民眾。

而東港分會長鄭雪惠、督導林華珠、王政鎮等人及會員與義工們，則陪同前幾天就著手備料，今天凌晨4時，在東港朝隆宮烹臘八粥，一早他們陪同潮州講堂妙聞法師，分送臘八粥到輔英醫院、安泰醫院、安養中心、東隆宮、朝隆宮及以栗、東興、海濱、東港海事水產職業學校，共送了約1萬碗，民眾吃了大讚臘八粥「真好吃」，吃了平平安安。

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