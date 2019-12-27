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國民黨團質疑市長黃偉哲行政不中立　籲請台南人用選票說「不」！

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▲國民黨台南市議員王家貞、蔡淑惠、盧昆福、許至椿等人，質疑台南市長黃偉哲行政不中立，也質疑市府在這次選舉扮演什麼樣的角色。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國民黨台南市議員王家貞、蔡淑惠、盧昆福、許至椿等人，質疑台南市長黃偉哲行政不中立，也質疑市府在這次選舉扮演什麼樣的角色。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國民黨台南市議員王家貞、蔡淑惠、盧昆福、許至椿等議員27日指出，現在距離2020年1月11日投票日，短短不到15日，候選人的造勢活動都在如火如荼、緊鑼密鼓的進行，市民大眾也高度關心，但也質疑台南市政府在這次選舉扮演什麼樣的角色？

王家貞指出，台南市長黃偉哲將於2020年1月5日在平實營區為總統蔡英文舉辦一場全國最大造勢活動，並誇下喊口，宣稱以號召10萬人為目標，更要贏得73％以上得票率，贏得2020總統連任、立委全壘打，展現「台南第一」的氣勢。

王家貞說，根據民間許多管道的消息來源，全台南各區里長被要求積極動員民眾參加造勢活動。這種強勢介入，以市長之尊指揮市府動員，完全不顧行政中立乃是民主的基本ABC，讓選民也看不下去而傳到民代耳中。黃偉哲市長口口聲聲掛保證，行政要中立，但國民黨各候選人，皆被市府網軍K的滿頭包，在此國民黨團向各區里長呼籲，若無法接受這種不合理的要求，可向各國民黨議員陳情檢舉。

盧崑福議員表示，黃偉哲市長向媒體放話，造勢活動以10萬人為目，是否要求市府各處室進行動員，而民政局下有各區長，區長領的是公家市民的薪水，卻去動員各里長幫民進黨進行輔選，做民進黨的事，這樣對嗎？公平嗎？是不是應該將這個月的薪水吐出來，還給公庫、還給市民呢？看看國民黨執政的新北市侯友宜市長要求行政中立的風範，民進黨是不知民主為何物，不汗顏嗎？這樣的民進黨是在踐踏民主，完全不符合民眾的期待，那裡可能拿的到73％的選票？

蔡淑惠議員也強調，上屆總統選舉，在賴清德的輔選下，得到了72.9％的得票率。但要請黃偉哲市長別忘了去年是全國得票率最低的一位市長。是為什麼呢？是不是與賴清德的輔選及房屋稅有關呢？是不是該去想想民進黨內的同志是否有真的支持你呢？現在這麼有霸氣的宣稱要贏得73％以上得票率，是為了想多贏0.1％，打臉賴清德嗎？

蔡淑惠議員向黃偉哲市長喊話，黃市長在任內，府會關係和睦，不要破壞了這種良好友善的關係，受全體議員的監督，才是真正的為民謀福。所以呼籲黃偉哲市長行政要中立，賴清德根本不需要你的輔選以提高得票率，而應該讓全台南市民用選票懲罰賴清德的暴政。

許至椿議員同時也表示，個人的情義相挺是合理的，但建興國中校長在公開場合為民進黨公然拉票，說台南民進黨六席立委要全壘打、總統要當選，並且在國會席次要過半，如此這般的行政不中立，是極為不恰當的行為，配做教育界的領袖嗎？此外，為了民進黨的造勢活動，市府各局處室運用豐富的資源，公開拉票，給予動員的壓力，以符合人數的要求，這種利用行政單位權威式的下達動員令，試問得體嗎？請台南市民看清楚明白，國民黨是實實在在的做事，不會抹對手。期待對於行政不中立，不認同而選擇沉默的市民大眾，在2020年1月11日用選票來支持未來的改變。

王家貞議員接著表示，市民鄉親對於賴清德市長任內執政的點點滴滴，沒齒難忘。如登革熱，及全國所創的房屋稅連漲15年。而現任的黃偉哲市長如此行政不中立，在平實營區為總統蔡英文舉辦一場全國最大造勢活動，並誇下海口，以 10萬人為目標，更要贏得73％以上得票率，視其他兩組候選人如無物？是看不起台南鄉親的智慧？不正是「膨風水雞，刣無肉」！若沒有超過73％，黃偉哲市長是不是請她吃一份如小英高雄造勢晚會過後，參加活動民眾領到的豐盛可口的「雙主菜便當」以為如此膨風囂張的處罰？

王家貞議員強烈建議在選前黃偉哲市長乾脆請假，努力認真的幫忙輔選吧！同時也告誡建興國中校長，請記得自己的身份，不要讓教育界蒙羞！另外，對於市府的行政不中立，更表達嚴厲的譴責及不滿；也呼籲各區長們，好好的做好自己的職責，為區內市民謀諨，不當動員之事就勇敢說不，人民自會相挺！

對於國民黨團大動作指控黃偉哲行政不中立，台南英德競總李退之27日回應表示，這「全部都是不實指控！」並要求國民黨與其開記者會指控，不如盡快提出證據，否則只是「邱毅式爆料」，成為變相的抹黑，徒然傷害台南選風。

李退之認為，這場選戰只有國民黨謝龍介賭雞排反悔，沒有民進黨雙主菜便當。謝龍介先前發下毒誓，如果韓國瑜贏蔡英文90萬票，就要在台南發900份雞排，結果引起檢調關注，因為民眾檢舉有賄選嫌疑！李退之質疑：「難道國民黨團不該和謝龍介一起向市民說清楚，拿雞排當賭注算不算賄選？刻意提到90萬票，是否與地下賭盤有關係？」。

李退之更強調，英德配與台南六位立委候選人，開大門走大路，歡迎民眾參加造勢活動，每一場活動都有民眾攜家帶眷、老少同遊，自發前來。反觀國民黨候選人靠跳海、拿雞排當賭注、干擾消防隊員救火等脫軌行為搏取版面，這才是不良的示範。

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