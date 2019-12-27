台灣芭樂要去美國了！　黃偉哲與AIT分處長見證歷史性一刻

▲台灣芭樂要外銷去美國，台南市長黃偉哲與AIT分處長見證歷史性一刻。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台灣「番石榴」，27日啟運外銷美國！這是亞洲第一櫃外銷至美國的番石榴，農委會特別重視，上午由農委會副主委陳駿季偕市長黃偉哲與美國在台協會分處長歐雨修，一同至楠西區威名青果公司的番石榴集貨包裝場，召開「台灣番石榴外銷美國啟運記者會」，見證歷經10年努力，台灣番石榴啟運美國歷史性一刻。

台南市長黃偉哲表示，番石榴為台灣的主要果品，台南番石榴種植面積更是佔全台第2，非常感謝美國農業部的防檢機構、美國在台協會及行政院農委會的支持，自台美雙方於美東時間10月24日共同簽署「台灣產番石榴鮮果實輸美工作計畫」正式開放台灣番石榴輸入美國後，於今日正式啟運，既是台灣第一櫃，更是亞洲第一櫃番石榴鮮果實獲准進入美國。台南市玉井、楠西、南化、左鎮等區都是果品產銷的重鎮，未來將持續與嘉義、高雄等地共同努力將台灣的農特產品行銷至國外。

台南市政府農業局李朝塘局長指出，台南番石榴種植面積約1460公頃，全台排名第2，每年產量約3萬2千公噸，台灣番石榴爽脆多汁，具有特殊的甘味及香氣，相信在美國市場上具有很大的銷售潛力，也必能擴大台南番石榴外銷市場版圖。

台南市政府農業局說明，番石榴外銷美國的規範十分嚴謹，需源自我國農糧署登記核可之供果園及防檢局核可之包裝場，其田間管理及農藥施用均應符合美方規定，並經防檢局取樣檢查，確認未發現美方關切之檢疫有害生物後，才可以裝載入美國農業部認可之冷藏貨櫃，由檢疫人員監督溫度探針插針、封櫃後簽發輸出植物檢疫證明書，並在運抵美國前完成1℃以下持續17天之冷藏處理；因此，此次外銷美國的番石榴粒粒皆精選，顆顆皆精品，期待台南番石榴香甜可口的風味與口感能夠開拓精品級番石榴的外銷新市場。

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