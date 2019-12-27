吃貨必逛！290坪全聯美式賣場中和新開幕　獨家賣美式知名起士蛋糕

▲全聯中和新生店即將在12月28日正式開幕。（圖／記者陳涵茵攝，下同。）

記者陳涵茵／台北報導、攝影

全聯首間美式風格賣場即將在12月28日正式開幕，成為新北旗艦店，中和新生店賣場面積廣達290坪，以清水模灰暗色系與木質加入工業風打造，賣場內有獨立咖啡吧、麵包店、熟食區等，適合吃貨們來大採買。

▲美式風格新賣場。



▲麵包烘焙區。



獨家商品也將在新旗艦店首次亮相，像是美國火雞肉、烤火雞翅腿、烤火雞翅腿組合盤、黃金脆薯、椒麻茶葉蛋等，喜歡甜品的螞蟻們也不能錯過甜食區，The Cheesecake Factory原味起司蛋糕、比利時巧克力蛋糕、覆盆子大理石起司蛋糕、雙重巧克力莓果蛋都將在12月28日開賣，當日買限定蛋糕就送中杯熱美式，限量100杯。

▲The Cheesecake Factory覆盆子大理石起司蛋糕。

▲美國火雞肉。

瞄準非現金支付趨勢，超商賣場業者積極拓展電商平台，全聯今年相繼推出行動支付品牌「PX Pay」與「PX Go！全聯線上購」明年更將推出實體電商，消費者到全聯不必帶錢包、福利卡，只要下載App就能支付。

▲全聯相繼推出線上支付、實體電商功能。

全聯明年將推出第三波實體電商，以各門市為核心並涵蓋附近範圍，可透過線上購物、付款，再到實體店面取貨，生鮮品項最快只要2個小時就能取得，還能線上查看各門市庫存狀況，整合線上線下虛實服務。