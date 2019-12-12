熟成牛不稀奇了！台畜「熟成豬」養成關卡曝光　必養210天、溫度至少0度↓

▲台畜好欣豬系列產品。（圖／業者提供，下同）



記者蕭筠／台北報導

一般人對於熟成牛3字可能比較不陌生，不過「熟成豬」可就難說了！有別於一般豬肉口感，熟成豬多了嚼勁更帶有鮮味，尤其豬隻採環保飼養，就是要提供消費者更安心、美味的選擇，台畜「好欣豬」選用來自台東關山環保飼養的豬隻，搭配特有熟成技術，強勢推出4大天王好欣豬品項，即日起在全聯通路獨家販售。

▲台畜好欣豬前胸肉料理。

台畜好欣豬是選用來自台東關山永清祥牧場的「好欣豬」，環保的飼養方式，架高豬舍讓豬隻在鐵架上活動，排泄物則全數落於下層地板上，避免豬隻和排泄物共存，而其專屬飼料添加納豆菌、酵母菌等益生菌取代藥物，並堅持飼育210天以上所養成之豬隻，安心又健康，後搭配台畜的熟成技術，採濕式熟成處理，利用豬肉本身天然酵素軟化肉質纖維，進而產生獨特風味及口感。

而好欣豬熟成需經過層層關卡，依序是預冷、分切、修整，後進入獨立熟成空間，並將溫度控管至0至-2度之間，以杜絕任何感染及細菌孳生。熟成後則需急速冷凍，以保留最新鮮的熟成豬。

▲台畜好欣豬4大商品在全聯獨賣。



台畜好欣豬系列商品一共有4大款，包括「好欣豬腿肉絲」、「好欣豬梅花薄切肉片」、「好欣豬里肌薄切肉片」、「好欣豬前胸肉」，全品項即日起於全聯獨家販售。

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