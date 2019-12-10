「雙12」繼續買！各大通路祭下殺優惠　12元美式咖啡還可寄杯分批取貨

▲各通路祭出雙12優惠。（圖／業者提供）

記者蕭筠／綜合報導

雙11還沒買夠沒關係，雙12繼續買！各大通路紛紛祭出雙12下殺優惠，其中，量販家樂福即日起線上3萬多件商品，凡單筆消費滿1212元直接12%現折抵，12月12當日實體店面消費滿2000元以上也可獲得消費金額換算12%金額之現金折扣券。另全聯於雙12推出「當日限定」會員優惠，包含消費滿額福利點最高24倍送外，若搭配PX Pay儲值金支付單筆滿400元再享3%等值福利點回饋，最高可享9.9%福利點回饋，尤其當日各門市、線上購PXGO都有美式咖啡12元就可買到的超值優惠。

▲家樂福「揪團來砍價」加碼升級。（圖／記者蕭筠攝）



家樂福雙12挑戰全通路最殺優惠，從線上購物到線下實體通路通通都有，首波將由線上購物搶先開跑，即日起至12/12祭出3萬多件商品聯合大優惠，凡單筆消費滿1212元直接12%現折抵，除外，線下實體通路及便利購則只有限定12月12日當日有優惠，量販店單筆消費滿2,000元以上（便利購單筆消費滿1,000元以上）可即可獲消費金額換算12%金額的現金折扣帣，提醒下次消費才能使用。

另即日起至12月15日「揪團來砍價」加碼升級，砍者通通有份可以拿折扣碼，從早上10點開始砍到晚上10點，每人一天限砍一樣商品一次砍1元，12小時內消費者除自己砍還可邀請好友揪團砍，只要有砍者通通可以拿到折扣碼，隔日中午只要上線輸入折扣碼就可購買到最低砍價商品，最低可砍到市價5折起，此次熱門必砍商品有王品台塑牛排餐券、三星WD17N7510KW/TW變頻洗脫烘機、大同TMO-F25MA平板式微波爐、3M極淨型空氣清淨機FA-T20AB、Apple AirPods充電盒MV7N2TA/A無線耳機等。

另全聯也於12月12日推出一日限定的「雙12會員福利日」專屬優惠，12月12日當日凡在門市使用單卡單筆購滿500元即享福利點12倍送，若全店單卡單筆買滿5000元，就可享有12+12總共24倍的福利點，若搭配PX Pay儲值金支付單筆滿400元送3%等值福利點回饋，最高回饋率可達9.9%。

除實體通路外，全聯線上購PXGO12日當日同享福利點大放送，重點無論門市或線上通路，「OFF COFFEE熱美式」同享12元優惠，線上購一次須買1組5杯，每次限購2組，可寄杯分批取貨。同時，全聯今年商品策略也以「12」為軸強化主題，有「享12%折扣、加贈120福利點、任2件112元」等。

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