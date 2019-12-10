　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

「雙12」繼續買！各大通路祭下殺優惠　12元美式咖啡還可寄杯分批取貨

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼全聯雙12優惠。（圖／全聯提供）

▲各通路祭出雙12優惠。（圖／業者提供）

記者蕭筠／綜合報導

雙11還沒買夠沒關係，雙12繼續買！各大通路紛紛祭出雙12下殺優惠，其中，量販家樂福即日起線上3萬多件商品，凡單筆消費滿1212元直接12%現折抵，12月12當日實體店面消費滿2000元以上也可獲得消費金額換算12%金額之現金折扣券。另全聯於雙12推出「當日限定」會員優惠，包含消費滿額福利點最高24倍送外，若搭配PX Pay儲值金支付單筆滿400元再享3%等值福利點回饋，最高可享9.9%福利點回饋，尤其當日各門市、線上購PXGO都有美式咖啡12元就可買到的超值優惠。

▲▼家樂福。（圖／記者蕭筠攝）

▲家樂福「揪團來砍價」加碼升級。（圖／記者蕭筠攝）

家樂福雙12挑戰全通路最殺優惠，從線上購物到線下實體通路通通都有，首波將由線上購物搶先開跑，即日起至12/12祭出3萬多件商品聯合大優惠，凡單筆消費滿1212元直接12%現折抵，除外，線下實體通路及便利購則只有限定12月12日當日有優惠，量販店單筆消費滿2,000元以上（便利購單筆消費滿1,000元以上）可即可獲消費金額換算12%金額的現金折扣帣，提醒下次消費才能使用。

另即日起至12月15日「揪團來砍價」加碼升級，砍者通通有份可以拿折扣碼，從早上10點開始砍到晚上10點，每人一天限砍一樣商品一次砍1元，12小時內消費者除自己砍還可邀請好友揪團砍，只要有砍者通通可以拿到折扣碼，隔日中午只要上線輸入折扣碼就可購買到最低砍價商品，最低可砍到市價5折起，此次熱門必砍商品有王品台塑牛排餐券、三星WD17N7510KW/TW變頻洗脫烘機、大同TMO-F25MA平板式微波爐、3M極淨型空氣清淨機FA-T20AB、Apple AirPods充電盒MV7N2TA/A無線耳機等。

另全聯也於12月12日推出一日限定的「雙12會員福利日」專屬優惠，12月12日當日凡在門市使用單卡單筆購滿500元即享福利點12倍送，若全店單卡單筆買滿5000元，就可享有12+12總共24倍的福利點，若搭配PX Pay儲值金支付單筆滿400元送3%等值福利點回饋，最高回饋率可達9.9%。

除實體通路外，全聯線上購PXGO12日當日同享福利點大放送，重點無論門市或線上通路，「OFF COFFEE熱美式」同享12元優惠，線上購一次須買1組5杯，每次限購2組，可寄杯分批取貨。同時，全聯今年商品策略也以「12」為軸強化主題，有「享12%折扣、加贈120福利點、任2件112元」等。

►生火了！連我媽都用到發光

ET快訊
陳子玄4年婚變原因曝光！鬆口「有了他」一切都變了
48根木材從天降！高雄工廠女員工遭重壓「臟器外露慘死」
陳建隆曬「她的背影」情斷4年妻陳子玄！19字苦嘆
即／台中龍井住宅火警！1女命危、1男二度燒燙傷
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

樂天Kobo調查閱讀習慣發現最狂購書王　一口氣買1744本電子書

「雙12」繼續買！各大通路祭下殺優惠　12元美式咖啡還可寄杯分批取貨

說走就走！2020年「長榮直飛米蘭」　民眾：太興奮了

趕出國超商就可24小時換外幣　萊爾富全新「外幣現鈔兌換機」 可換3幣別

日系快時尚斷捨離TOP1　Uniqlo高居二手拍賣熱門上架衣物

禮享生活簡單淘！雙12年終大賞準備好了　此時不買錯過一年

重磅回歸！麥當勞極選「松露安格斯黑牛堡」回來了　加碼新松露雞腿堡必嚐鮮

14天的婚假該去哪？親愛的，義大利度蜜月幫你們安排好了

網購公開雙12必搶攻略　iPhone 11 Pro、PS4爆品價格對半砍

超強小7高雄登場！智能無人店「X-STORE 3」即將進駐南台灣

陳玉珍手夾傷送醫被諷「演很大」　落淚還原：呼吸困難...這樣會死

酒駕恍神衝過臨檢站...警開9槍　男控被毆打：沒必要射死我吧！

陳玉珍落淚駁被黃昭順夾手住院 　頭劇烈疼痛需尿盆上廁所！

王嘉爾一直CUE記者問問題XD　粉絲沒男友怎辦？「那就去找唄」

《神力女超人1984》 預告

古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

第1代iPhone、上百台蘋果電腦　真・果粉！超狂博物館等級收藏

15元沙拉吐司只加「美乃滋」！她不滿留1星負評...老闆傻眼

吳宗憲莫文蔚合唱《廣島之戀》　大爆未婚生子都是因為這首歌XDD

兒子太黏人！爸完美複製「媽媽立牌」　被問媽媽在哪...他眼神示意：那裡呀

樂天Kobo調查閱讀習慣發現最狂購書王　一口氣買1744本電子書

「雙12」繼續買！各大通路祭下殺優惠　12元美式咖啡還可寄杯分批取貨

說走就走！2020年「長榮直飛米蘭」　民眾：太興奮了

趕出國超商就可24小時換外幣　萊爾富全新「外幣現鈔兌換機」 可換3幣別

日系快時尚斷捨離TOP1　Uniqlo高居二手拍賣熱門上架衣物

禮享生活簡單淘！雙12年終大賞準備好了　此時不買錯過一年

重磅回歸！麥當勞極選「松露安格斯黑牛堡」回來了　加碼新松露雞腿堡必嚐鮮

14天的婚假該去哪？親愛的，義大利度蜜月幫你們安排好了

網購公開雙12必搶攻略　iPhone 11 Pro、PS4爆品價格對半砍

超強小7高雄登場！智能無人店「X-STORE 3」即將進駐南台灣

回頭看「過去很幸福」　王星皓2019創多項紀錄：有驚喜有遺憾

面試家政婦變試車？涉猥褻3女首開庭　柳林瑋超激動：指控非事實！

藍營要「蘇貞昌踹共」　Kolas：不歡迎把行政院當成選舉造勢場

美國最高法院拒審肯州墮胎法案　共和黨：支持生命運動的大勝利

黃金佛手橋、穿傳統奧黛遊古城　第一次遊越南必訪4大經典景點

竹科男「啪啪啪」後挨告　原因超傻眼！炒飯完沒吃大餐

陳子玄4年婚變原因曝光！　鬆口「有了兒子一切都變了」

走出畫室！　水墨大師戴武光進入校園與學子藝術對話

快訊／「摔在消防隊前！」基隆男從停車場墜樓亡　媽媽：我陪他兩天了

25歲無業男被碎嘴！持刀「魔性詭笑」亂砍　妹死前淒厲慘叫：對不起

女友生日他買花「停車場給驚喜」 撞見交纏畫面哭了...頭頂綠綠der

消費熱門新聞

超強小7「X-STORE 3」高雄登場

再冷也要吃！冬天94要吃鍋配剉冰

雙12搶iPhone 11 Pro、PS4　價格對半砍

王品霸氣推年菜　民眾：CP值高！

「雙12」通路優惠！美式咖啡只要12元

雷射溶脂不囉嗦　讓妳愛瘦哪就瘦哪

麥當勞推全新極選「松露雞腿堡」！

年底換車優惠現搶一波

超商提供24小時外幣兌換機

砸上億改造5家台糖量販！家樂福北港店將引進首間影城

簡單淘到「禮享」　雙12年終大賞準備好了

說走就走！2020年「長榮直飛米蘭」

Ultraboost20星空銀河色璀璨炫目

網美超愛的飲料解決隱性缺水危機

更多熱門

相關新聞

易遊網雙12旅遊盛典　優惠超殺

易遊網雙12旅遊盛典　優惠超殺

年底雙12購物節即將來臨，易遊網即日起至12月12日，推出最後一波大檔促銷「雙12旅遊盛典」，優惠如2211元就可入住高雄五星級飯店、飛日本東北機票來回3000元有找等，滿額最高再贈1212元折扣碼，還可抽人氣飯店住宿券，另外易遊網還與「懶散兔與啾先生」聯名合作，只要在易遊網LINE官網輸入1212，

簡單淘到「禮享」　雙12年終大賞準備好了

簡單淘到「禮享」　雙12年終大賞準備好了

雙12搶iPhone 11 Pro、PS4　價格對半砍

雙12搶iPhone 11 Pro、PS4　價格對半砍

全台限量！屏東「黑金」指定門市上市

全台限量！屏東「黑金」指定門市上市

東森購物雙12　天天搶12元限定商品

東森購物雙12　天天搶12元限定商品

關鍵字：

雙12家樂福全聯

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

38年前遭跑船父關冰庫　他賭氣躲西班牙小島38年

30年賣給台積電攢上億　年薪400萬財產剩12萬

妻兒遭誘拐上山！丈夫花10年找到人…竟絕望「變性」

館長開賣限量腕錶！「每支36900」網熱議

陳子玄簽字離婚！斷開大14歲老公陳建隆

郭采潔走鐘崩壞！無P素顏近照曝…網傻眼：怎變這樣

韓歐巴警告「不要在明洞吃路邊攤」

高一女吸菸被老師發現罰寫檢討！寫完5F跳下

老翁晨運竟「爽死」在女鄰居床上

法醫助理開女屍玩笑　女鬼陪睡半年竟懷孕

今晨9度6縣市低溫特報晚起變天　一張圖看本周天氣

常找不到人！「最不愛報備行蹤」星座Top5

國一北上火燒車　2歲女童、1女成焦屍

「國民女友」台上大方脫衣炸胸　遭宅宅當眾告白

《長江七號》惡霸小胖11年後變身！美少女近照曝光

更多

最夯影音

更多
陳玉珍手夾傷送醫被諷「演很大」　落淚還原：呼吸困難...這樣會死

陳玉珍手夾傷送醫被諷「演很大」　落淚還原：呼吸困難...這樣會死
酒駕恍神衝過臨檢站...警開9槍　男控被毆打：沒必要射死我吧！

酒駕恍神衝過臨檢站...警開9槍　男控被毆打：沒必要射死我吧！

陳玉珍落淚駁被黃昭順夾手住院 　頭劇烈疼痛需尿盆上廁所！

陳玉珍落淚駁被黃昭順夾手住院 　頭劇烈疼痛需尿盆上廁所！

王嘉爾一直CUE記者問問題XD　粉絲沒男友怎辦？「那就去找唄」

王嘉爾一直CUE記者問問題XD　粉絲沒男友怎辦？「那就去找唄」

《神力女超人1984》 預告

《神力女超人1984》 預告

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面