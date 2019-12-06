戀愛了！全聯打造5款夢幻粉紅色系甜點　必吃酸甜莓果泡芙、布丁

▲全聯世界巧克力大賞即日開跑。（圖／業者提供，下同）



記者蕭筠／台北報導

繼2波「起司聯合國」後，全聯自有品牌We Sweet甜點再度祭出年底鉅獻，即日起「世界巧克力大賞」正式開跑，利用世界第4種全新品種巧克力「紅寶石巧克力」打造5款超邪惡甜點，其中，必吃紅寶石莓果泡芙以及莓果布丁，酸甜滋味讓人忍不住一口接著一口了，快來一場粉紅色甜點饗宴吧！

▲紅寶石波士頓派。

全聯We Sweet即日起至12月19日隆重推出「世界巧克力大賞-RUBY Chocolate紅寶石巧克力系列」，主要使用純天然的紅寶石可可豆，帶來滿滿粉紅泡泡。此次一共打造5款新品，其中，首推「紅寶石莓果泡芙」，使用紅寶石巧克力及覆盆子果泥，製作綿密慕斯奶油內餡，搭配鬆軟酥脆泡芙，再淋上的紅寶石巧克力醬，一口吃下就能感受莓果酸甜口感。

▲▼紅寶石邦特蛋糕、紅寶石甜心捲。



而這款「紅寶石波士頓派」也是必吃之一，底部使用手工派塔，接著有蛋糕、紅寶石巧克力慕斯層層堆疊，最後撒上草莓巧克力碎粒，浪漫指數破表。另外甜點控也不能錯過的捲類點心有「紅寶石甜心捲」、「紅寶石邦特蛋糕」，以及大人小孩都能吃的「紅寶石莓果布丁」，嚴選紅寶石巧克力製成香味醇厚、質地輕盈的布丁，少女也淪陷。

►我該答應女友嗎？