全聯Hershey’s重磅回歸！「4邪惡新甜點」必吃黑巧克力千層、爆漿菠蘿泡芙

▲全聯Hershey’s甜點回歸。（圖／業者提供，下同）



記者蕭筠／台北報導

天哪，燒到爆炸！全聯We Sweet甜點再度攜手美國經典知名品牌Hershey’s（好時巧克力）祭出6款超邪惡巧克力甜點，其中，有4款全新甜點，尤其必吃醇黑巧克力千層蛋糕以及巧克力菠蘿泡芙，千層蛋糕餅皮使用Hershey’s巧克力製成，搭配層層堆疊的巧克力鮮奶油，口感綿密又不過份甜膩，而菠蘿泡芙一口咬下巧克力慕斯奶油立刻炸出，內餡滿滿，12月20日起「期間限定」上市。

▲▼人氣冰心捲蛋糕、雙重巧克力燒回歸。



「全聯We Sweet X Hershey’s 」聯名巧克力甜點又來了，這次除固定人氣班底「冰心捲蛋糕」、「濃情雙重巧克力燒」回歸外，再度推出4款全新甜點，包括「經典巧克力派」、「醇黑巧克力千層」、「經典巧克力菠蘿泡芙」、「經典巧克力布丁」，準備再度搶攻巧克力控的心。經典巧克力派主要使用湯種巧克力蛋糕，搭配巧克力慕斯以及棉花糖，最後淋上苦甜巧克力醬，口感層次豐富，而經典巧克力布丁是選用Hershey’s的可可粉融入鮮奶油，打造苦甜又帶有綿密滑順的口感。

▲▼必吃醇黑巧克力千層、經典巧克力菠蘿泡芙。



最推薦必吃的是這2款醇黑巧克力千層、經典巧克力菠蘿泡芙，巧克力千層每層薄透蛋皮是利用Hershey’s巧克力製成，層層再堆疊巧克力鮮奶油內餡，最上方鋪上滿滿牛奶巧克力，甜味適中，最後這款菠蘿泡芙內餡是Hershey’s巧克力慕斯奶油，搭配巧克力淋醬包裹杏仁角的酥脆泡芙，層次豐富且一口咬下秒爆漿，以上聯名甜點12月20日起至2020年1月16日「限定開賣」。

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