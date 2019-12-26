專心點！開車用手機1秒等於盲駕11公尺　新北警2個月狂抓5千多人開罰

▲新北市警局分析2019年交通事故主因，跟民眾在駕車時使用手機有很大的關係。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市警局分析2019年交通事故發生原因，發現往往是民眾駕車卻用手機而釀禍！經換算，當車輛時速達40公里時，低頭看手機1秒等於盲駕11公尺！短短1秒間可能造成終生遺憾，且汽車駕駛分心導致的交通事故往往較機車嚴重。警方自10月至今舉發5千多件違規，汽車駕駛開罰3千、騎士則開罰1千元。

新北警自今年10月起實施取締「汽機車駕駛違規使用手機專案」，迄今已舉發違規達5千餘件，汽車未注意車前狀況導致交通事故件數已下降14%。未來將持續把「違規使用手機」列為重點執法項目之一，以減少交通事故發生。

新北警表示，駕駛人開車使用行動電話，造成交通危害甚大，除車輛於道路行進間，就連停等紅燈或塞車時都不該使用手機，請民眾務必專心注意前方路況，除避免交通事故發生外，也防止荷包失血。

根據道路交通管理處罰條例第31條之1規定，「汽車駕駛人若於行駛道路時，以手持方式使用行動電話、電腦或其他相類功能裝置進行撥接、通話、數據通訊或其他有礙駕駛安全之行為者，處3千元罰鍰；機車駕駛人若於行駛道路時，以手持方式使用行動電話、電腦或其他相類功能裝置進行撥接、通話、數據通訊或其他有礙駕駛安全之行為者，處1千元罰鍰。」請大家別再低頭！

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