慘！退將1家3口搭小黃遇橫禍「妻死女癱」　致命真相：違規左轉+直行超速

▲鄭姓退將1家搭乘的計程車被撞到右側嚴重凹陷，坐後座的鄭妻喪命，女兒重傷癱瘓。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

鄭姓退伍少將7月間和妻子陪女兒從家裡搭計程車，要趕去參加驗光師考試，沒想到車子在路口左轉時，遭對向同樣載客的計程車高速衝撞，鄭家3口搭乘的小黃遭攔腰撞上，車門整個被撞凹，後座的鄭妻重創送醫急救無效，鄭女則四肢癱瘓，台北地檢署27日依過失致死、重傷等罪起訴載送鄭家的計程車司機和對向超速司機2人。

▲超速直行的另輛計程車，車頭也因高速撞擊全毀。（圖／資料照）

鄭姓退將曾任國軍台中總醫院院長，和妻子育有1對兒女，事發的7月27日上午，兒子正在部隊，而跟著父親腳步學醫的女兒要到新北市中和參加驗光師考試，由父母陪同，從台北市松山區搭上由林姓司機駕駛的計程車前往考場。

沒想到車子沿民生東路往西方向行進，到光復北路口左轉時，突然遭民生東路對向疾駛而來的另輛鄭姓司機所駕駛計程車撞上，鄭家搭乘的車子被撞到在路口打轉，右側2個車門都嚴重凹陷，另輛計程車車頭全毀。

▲2輛計程車都在撞擊後在路口打轉多圈才定下來。（圖／資料照）

坐在副駕駛座的鄭姓退將僅受輕傷，但坐在右後位的鄭妻腹腔大出血重傷，送醫後不治，左後位的鄭女雖救回一命，但因頸椎重創，至今四肢癱瘓在床，2名計程車司機和另輛車上的女性乘客也都幸運只受輕傷。

檢警調查時，現場監視畫面雖沒拍到當時路口燈號，但是從車流狀況來看，當時鄭家搭乘的計程車應是違規紅燈左轉，而另輛計程車則明顯超速行駛，認定2名司機都有肇事責任，依過失致死、致重傷等罪提起公訴。

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