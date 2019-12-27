鄭宏輝遭轟用「中國台灣」名義經商！　「武漢全賀科技」法定代表人是他

▲國民黨召開「左手台灣掏錢、右手『錢進大陸』 綠皮紅骨 『中國台灣』」記者會。（圖／記者莊喬迪攝）

記者康心禹／綜合報導

國民黨27日召開記者會，質疑民進黨立委候選人鄭宏輝2012年在新竹開設「全賀生醫公司」，之後在2013年百分之百持股投資中國「武漢全賀生物科技」，並以「中國台灣」的名稱向大陸政府申請商標，與近期民進黨想盡速通過的《反滲透法》理念背道而馳。從百度搜尋後可發現，「武漢全賀生醫股份有限公司」法定代表人的確明寫著是鄭宏輝。

新竹市立委候選人鄭正鈐在記者會中表示，鄭宏輝2012年於新竹成立「全賀生醫公司」，販賣牛樟芝產品，2013年百分之百持股投資中國「武漢全賀生物科技」，並以「中國台灣」申請商標註冊，痛批「抹紅別人不遺餘力」，連國家都不要，有什麼資格參選中華民國立委？ 民進黨喊的台灣價值在哪？

▲▼鄭宏輝在中國大陸成立「武漢全賀生醫股份有限公司」。（圖／翻攝百度百科，下同）

據了解，鄭宏輝2012年3月在台灣成立的「全賀生醫股份有限公司」主要販售牛樟芝子實體、牛樟芝膠囊、紅麴膠囊、紅麴粉包、有機靈芝茶包、藍藻膠囊、益生菌等保健食品，地址位於新竹市復興里27鄰自由路69號5樓之1，而公司已於107年1月31日解散。

「全賀生醫股份有限公司」在2012年百分之百持股投資中國「武漢全賀生物科技」，並以「中國台灣」申請商標註冊，參與中國大陸投資的「國家級生物產業基地」，參與的公司會得到補助。

在百度上搜尋後可發現，「武漢全賀生醫股份有限公司」法定代表人明寫著是鄭宏輝，註冊資本為10萬人民幣，公司地址登記在「中國武漢東湖開發區高新大道666號」，而中國大陸湖北省「武漢國家生物產業基地」是由官方出資補助的。