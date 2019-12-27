台生怕「拿陸獎學金」涉反滲透法　陸委會：不會有任何法律問題

▲陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

民進黨力拚「反滲透法草案」在跨年前通過，有在陸台生憂心，法案通過後會被「祭旗」，拿個獎學金就變成「接受資助」遭到調查。陸委會27日強調，台生因學業優異獲得獎學金，不涉及「滲透作為」與「不法行為」，不會有任何違法問題，「所謂『拿台生祭旗』的說法完全是捕風捉影，不是事實。」

陸委會表示，「反滲透法草案」是在最小必要範圍內，針對5種受滲透從事的不法行為（違法從事捐贈政治獻金、助選、遊說、破壞集會遊行及社會秩序、傳播假訊息干擾選舉），補充現行法律規範的不足。

陸委會提到，行為人必須是在知情的狀況下，受境外敵對勢力指示、委託、資助的「滲透作為」而從事這些「不法行為」，才會成為處罰對象，個案上會由司法機關做嚴謹的認定與判斷，不會輕易入人於罪。

陸委會指出，「反滲透法草案」不是針對特定對象或身分，不觸及一般正常的兩岸交流，台商、台幹、台師、台生正常的經商、工作、生活、就學都不會受到影響，國人可以放心，「所謂『拿台生祭旗』的說法完全是捕風捉影，並不是事實。」

陸委會表示，台生若因學業表現優異，獲得陸方獎學金，不會有任何涉及違法的問題，因並未涉及接受陸方指示、委託、資助，而有違法捐贈政治獻金、助選、遊說、破壞集會遊行及社會秩序、傳播假訊息干擾選舉等行為，並不會違反「反滲透法草案」規定。

陸委會強調，反滲透法旨在保障國人安全，強化國家安全及民主體制，且法律範圍限制極小，立法過程審慎嚴謹，「各界切勿無端牽連，不要販賣恐懼。」

此外，陸委會還提到，目前並未接獲在陸台生對於「反滲透法草案」的任何反映或質疑，但基於保護國人的立場，仍要持續對於規劃赴陸求學的台生，提供相關風險資訊，包含如中國大陸近期經濟下行，就業情勢嚴峻，監控校園學校師生情形日益嚴重，先進國家大學為抵制陸方透過其留學生竊取高階科技，已提高對陸生入學審核，台生經由中國大陸轉進美歐的難度反而提高等。