情史不輸小泉進次郎　法日混血老婆過往緋聞被爆出

▲小泉進次郎與瀧川克莉絲汀。（圖／達志影像／美聯社）

記者康心禹／綜合報導

日本前首相小泉純一郎之子、也是目前安倍政府裡的「環境大臣」小泉進次郎被爆在2015年曾與已婚婦女幽會、婚前曾同時「劈腿」3女等重創形象。而他的妻子瀧川克莉絲汀過往的情史也被外界挖出，過去曾與演員小澤征悅交往5年後分手，也和前大聯盟棒球選手松井秀喜和足球明星中田英壽傳過緋聞。

據《日刊大眾》報導，瀧川克莉絲汀現年41歲，為法日混血兒，曾經在日本富士電視台擔任了7年的夜間新聞主播，之後辭職改行當自由藝人，並曾在2013年擔任東京申辦2020年夏季奧運的引言人，有「最美申奧大使」的封號。

▲日本新任環境大臣小泉進次郎（Shinjiro Koizumi）。（圖／路透）

瀧川克莉絲汀過去也傳過不少戀情，最著名的是2015年結束與男星小澤征悅長達5年的戀情，也曾被爆與日本足球明星中田英壽關係密切，但遭到她否認，更被傳出與日本棒球明星松井秀喜在美國相親，甚至被爆出與日本已婚知名演員私會。

小泉進次郎現年38歲，是前首相小泉純一郎的次子，也是未來日本首相呼聲高的人選，自民黨內擔心若小泉當上日本首相，瀧川克莉絲汀過往的戀情可能會被翻出來而影響到小泉。