以為送耶誕禮物來了...NHK誤發「北韓發射飛彈」快訊　23分鐘後急撤

▲北韓2017年11月28日試射火星-15彈道導彈。(圖/達志影像/美聯社)

記者康心禹/綜合報導

日本廣播協會(NHK)於當地時間27日的凌晨0時22分在網站發放消息,稱北韓發射了一枚導彈,並墜落在北海道襟裳岬以東約2000公里的海面,但在23分鐘之後澄清是誤報,並在2小時後向公眾道歉,解釋這是誤發內部培訓使用的文稿。

據《路透社》報導,此時正值美國與其東亞盟國焦慮不安之際,因北韓日前表示要送美國「耶誕禮物」,內容視美國的態度而定。專家認為,這意味著北韓可能進行遠程導彈試驗。

NHK誤報的消息是凌晨0時22分在其網站上發出的,內容為「北韓導彈被發現落入北海道襟裳岬以東約2000公里的海面」,也就是說導彈是飛越了日本領土;後來在凌晨2點28分在網站上道歉,解釋說相關文字是用於培訓目的,不是真的,並向公眾道歉。

北韓領導人金正恩一直希望美國就去核談判提出新的讓步條件,緩和兩國之間的緊張關係,並設定年底為最後期限。

北韓上一次的洲際導彈試驗是在2017年11月實施的,當時發射了火星15彈道飛彈(Hwasong-15),是北韓研製的第一枚實戰用的洲際彈道飛彈(ICBM),能夠在攜帶核武彈頭的重量下覆蓋美國本土,理論上可以包括華盛頓特區。

