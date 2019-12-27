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屏東「斑馬先生」新式藏青色警察制服新妝　帥氣亮相宣導交安

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▲屏東縣政府警察局最近進行修繕，換上新式藏青色「專業戰術型」制服亮相，果然吸睛 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣政府警察局最近進行修繕，換上新式藏青色「專業戰術型」制服亮相，果然吸睛 。（圖／記者陳崑福翻攝）


記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局的交通安全宣導大使「斑馬先生」，在縣內觀光、交通繁忙地區已服務4年多，經風吹雨淋、日曬，部分已破損，局長葉明潭指示替它們換上新式藏青色「專業戰術型」制服，展現帥氣警察新形象，吸引民眾駐足合影留念。

「斑馬先生」為屏東縣政府警察局的交通安全宣導大使，自2015年9月起在縣內觀光地區或交通繁忙路段設置「斑馬先生」雕塑，透過公共藝術，讓交通警察形象更加親民，由於「斑馬先生」經多年的日曬雨淋，已有些許破損。

今年全國警察換穿新式制服，葉明潭局長指示交通隊藉此機會同步為「斑馬先生」進行修繕並換上新式藏青色「專業戰術型」制服，換上新裝的「斑馬先生」，分別在屏東公園大門入口廣場及墾丁派出所前，提醒民眾重視交通安全，希望用路人經過路口或觀光地區看到「斑馬先生」時，除了拍照留念外，更能確實遵守交通安全規則，以維護自己及他人的安全。

屏東縣政府警察局表示，「斑馬先生」設計理念是以斑馬線(人行穿越道)與道路警示常用的黑白條紋而來，以加深民眾看到斑馬線就聯想到「斑馬先生保護您」的印象，進而倡導民眾遵守交通規則，並增加對交通警察的認同感與支持，以共創屏東交通安全家園的願景。

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