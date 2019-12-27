內政部長徐國勇視察屏東縣警局　加強取締選舉賭盤+假息訊

記者陳崑福／屏東報導

內政部長徐國勇27日下午到屏東縣警局視察兼慰勉屏東縣員警執勤辛勞，並責期加強查緝賄選、選舉賭盤、假訊息等情事，維護選舉治安。

▲內政部長徐國勇27日到屏東縣警局視察，責期加強查緝賄選、選舉賭盤、假訊息等作業。 。（圖／記者陳崑福翻攝）

徐國勇部長今天下午到屏東縣警局，他接受媒體採訪時表示，選舉賭盤已不是單純賭盤，而是意圖影響選舉行為，已違反選罷法，最輕都判到三年以上有期徒刑，甚致最重可以判到死刑，沒有連續犯，且都數罰並罰一罪，呼籲民眾不要有賄選行為；最近有看到媒體刊登出來，不止警察，還有調查局等友軍，對於賭盤一定嚴格、全力取締，呼籲選民不要有這些行為。

徐部長說，希望警察同仁加強取締選舉賭盤，提高警戒心；像最近通過的毒品危害防制條例，明明比以前更嚴格、刑法更加重，立法院通過的是這樣的法令，在外面甚致有民意代表散佈假訊息，說什麼多少公克以下，吸食、攜帶毒品無罪，這些都是亂講，這個就是假新聞，會影響警察查毒、緝毒工作，很多警察基層同仁不滿。

他提醒警察，以後碰到這種假訊息，該處理就處理，該取締就取締，不必客氣。因為這不止會影響這次選舉，也會影響社會治安，絕不容許民意代表散佈毒品無罪、除罪化假訊息，破壞社會治安，

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