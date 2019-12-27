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郁慕明嗆反滲透法「多此一舉」：民進黨有種馬上恢復戒嚴　新黨欣然接受

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▲▼ 新黨主席郁慕明，新黨不分區立委候選人邱毅、陳麗玲、王炳忠反對「反滲透法」 不如起而行新黨「現在是行動的時候了」記者會 。（圖／記者張一中攝）

▲新黨召開「反對反滲透法不如起而行，現在是行動的時候了」記者會 。（圖／記者張一中攝）

記者林銘翰／台北報導

民進黨立法院黨團力拚31日將《反滲透法》草案三讀，新黨27日上午召開記者會，黨主席郁慕明除了呼籲國民黨主席吳敦義、親民黨總統候選人宋楚瑜、台灣民眾黨主席柯文哲與鴻海集團創辦人郭台銘31日走上街頭抗議外，更怒嗆民進黨若認為現行法律不足以防止滲透，可以恢復刑法100條與戒嚴時期的所有法律，「民進黨有種就馬上恢復戒嚴不要巧立名目，如果認為現在大陸步步進逼要恢復過去戒嚴，我們欣然接受」。

民進黨立院黨團力拚31日將《反滲透法》草案三讀，27日下午將由立法院長蘇嘉全召集朝野協商。新黨主席郁慕明、新黨不分區立委候選人邱毅、王炳忠、陳麗玲等人27日上午召開「反對反滲透法不如起而行，現在是行動的時候了」記者會，呼籲所有反對《反滲透法》的人一起「四面八方走到立法院」。

▲▼ 新黨主席郁慕明，新黨不分區立委候選人邱毅、陳麗玲、王炳忠反對「反滲透法」 不如起而行新黨「現在是行動的時候了」記者會 。（圖／記者張一中攝）

▲新黨主席郁慕明。（圖／記者張一中攝）

郁慕明表示，近來有許多政黨與政治人物都在打混，《反滲透法》就是為了選舉所產生出的名詞，時代力量聲稱《反滲透法》的反對者是在製造恐懼，但中國大陸的步步進逼不是現在才開始，早從1949年就開始了，所以過去才會有《戒嚴法》與《刑法》100條的出現。郁慕明說，民進黨過去一再地批評《刑法》100條，現在卻搞《反滲透法》，質疑民進黨有後續的陰謀存在。

郁慕明指出，總統選舉在明年一月結束後，一直要到五月才正式就職，民進黨執意在12月31日以前通過《反滲透法》，是因為若總統蔡英文無法連任，在這段空窗期，就可以加以利用《反滲透法》作為逆轉勝的工具。

郁慕明表示，反滲透法其實是為了選舉而產生的名詞，建議民進黨團總召柯建銘可以主動擱置或撤案，就能解決所有紛爭，因為這個法案就是多餘的，根本不須多此一舉。若民進黨認為仍然不夠，也可以主張恢復《刑法》100條或戒嚴時期的所有法律，「民進如果認為現在大陸步步進逼、滲透嚴重要恢復戒嚴，我們欣然接受，有種就馬上恢復戒嚴而不是巧立名目」。

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