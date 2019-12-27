剛搬來就跌水溝！男子不熟路況騎車自摔　呆坐路邊幸遇警救援

▲剛從南部搬至苗栗的郭姓男子，因不熟路況加上速度過快，連車帶人摔進路旁水溝。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣苑裡鎮1名郭姓男子（58歲），因剛從外地搬來，騎車行經苗栗縣苑裡鎮南勢里一處轉彎處時，疑似因車速過快加上路況不熟自摔，人車跌落路旁水溝內，還好傷勢並不嚴重，事發當下郭男自行起身，並獨自步行約兩公里找人救助，但因受傷體力不支而蹲坐在43線與苗46線路口處，幸逢山腳派出所員警巡邏經過協助修車返家，順利排解郭男困境。

通霄分局山腳派出所長張景霖表示，25日11時15分執行巡邏勤務時，行經苗43線與苗46線路口處，發現郭男臉色蒼白、神情呆滯蹲坐路旁，便下車詢問。郭男向警方表示，自己是剛從雲林搬來附近的新住戶，早上從苑裡鎮南勢里的住屋處騎乘機車至苑裡市區購物，因對山路路況不熟且車速太快，於過彎時不慎自摔「犁田」。

▲警方不僅對郭男施以援救，還將機車合力抬起送修 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

郭男還說，自己和機車一起跌落路邊約1米深水溝裡，當下自行從水溝爬起來，便獨自走了約2公里的路程，因位處偏僻山區，人煙稀少找不到住戶協助脫困，最後因大太陽曝曬加上身體有傷致體力不支才會蹲坐在路旁。幸好警方巡邏經過發現他，還幫他把損壞的機車抬上來送修，對警方協助解決困境的善舉表示由衷的感謝。

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