林麗蟬、黃奎博任馬英九基金會董事　助青年與新住民投身公領域

▲林麗蟬。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

財團法人馬英九基金會18日發布新聞稿表示，17日舉行108年度第二次董事會，宣布增聘請立委林麗蟬，與政治大學國際事務學院副院長、外交學系副教授黃奎博擔任馬英九基金會第一屆董事。

馬英九基金會表示，林麗蟬是中華民國有史以來第一位當選立委的新住民，擔任立委前曾投身志工服務，並曾擔任過內政部外籍配偶照顧輔導基金委員、行政院新住民事務協調會報委員與青年顧問、新住民二代海外培力計畫發起人，長期在民間、政府機關為新住民爭取權益，成績有目共睹。

對於為什麼會找黃奎博，馬英九基金會指出，黃奎博長期關注外交及兩岸事務，對美國外交、東南亞區域安全、國際談判等議題有深入研究，除在學術界教育英才，主持多項海外學習計畫，協助青年走向國際，也曾任外交部研究設計委員會主委、外交特考改革顧問小組委員、行政院陸委會諮詢委員、教育部公費留學委員等，專業理論與實務經驗具備，是外交界不可多得的人才。

馬英九基金會重申基金會宗旨是「為國家找出正確方向」，搭建公共政策平台，讓關心國家發展的人士，對弱勢、青年、文化、能源、兩岸、外交等重要議題，能有一個研討與發聲的管道。

馬英九基金會提到，林麗蟬、黃奎博的學經歷與奉獻理念正好與基金會宗旨不謀而合，二位新董事的加入，能為基金會在青年工作、社會服務與國際議題方面注入更多能量，幫助更多年輕人與新住民投身公共領域，共同為台灣的未來努力。

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