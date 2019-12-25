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新北愛心大平台新住民關懷　最高補助醫療費5萬元

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▲ 新北愛心大平台新住民關懷 最高補助醫療費5萬元。（圖／新北市民政局提供）

▲ 新北愛心大平台新住民關懷，於2020年1月1日起實施，最高補助醫療費5萬元。（圖／新北市民政局提供）

記者郭世賢／新北報導

繼「新住民一站式服務」整合市府各機關服務，民政局再推「愛心大平台－新住民關懷計畫」，媒合宗教團體、新住民協會及市民捐助資源，協助新北市新住民本人未加入健保前突發意外或罹病時，即時補助醫療費用減輕其負擔，個案最高補助5萬元，並於2020年1月1日起實施。

民政局長柯慶忠表示，新住民來台後，除受雇者可從受雇日參加全民健保外，其餘須居留滿6個月始可參加全民健保，所以在生活適應輔導班或新住民團體座談，新住民朋友經常表達在台醫療衛生輔導中，以「提供醫療補助」重要度最高，因此藉由「愛心大平台-新住民關懷計畫」的實施，讓服務再升級，落實新住民照顧。

目前已有林口竹林山觀音寺及汐止金龍山北峰寺共襄盛舉，分別捐助50萬元、10萬元善款。新北市竹林山觀音寺董事長吳宗雄先生表示，廟方本著觀音菩薩慈悲濟眾精神，除僱用新住民為信眾服務，近幾年春節民俗活動也邀請越南雜技團演出，藉由這次的拋磚引玉，希望能讓新住民朋友在台安心生活。

民政局指出，只要居住新北市之新住民（國人配偶）未加入健保前，因意外或罹病須自行負擔醫療費用者，可於補助原因發生後二個月內，備妥相關文件到新北市任一戶所申辦醫療補助。同一個案補助金額以申請日起前二個月醫療費用單據為限，經戶所審核後依自負金額補助醫療費用50%-80%，最高補助5萬元。

中和的越南籍新住民阮小姐說，新住民剛來到新環境，語言、文化的適應就很辛苦，若生病無健保就醫，大筆的醫療費用恐將造成個人及家庭的沈重負擔；就曾聽說姐妹中有人因此不敢就醫，延誤治療時機的遺憾，透過這樣的補助方案，對我們未納保的新住民真的有很大的幫助。

民政局表示，專戶後續仍須經費繼續維運，歡迎各界慨捐「新北市社會救濟會報專戶」，並指定「新住民關懷計畫」專案，讓新住民朋友未加入健保前可以獲得即時醫療協助。

「時間對我們來說完全沒用！」

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